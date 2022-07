"Plus de la moitié des billets pour cet été sont disponibles" explique le patron de SNCF Voyageurs

Invité de la Matinale week-end, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet a assuré qu'il restait des billets pour l'été et explique son combat pour le prix des billets.

Des grèves à chaque départ en vacances ou presque, des trains bondés, des retards et annulations en pagaille. Prendre le train pendant la période estivale peut s’avérer compliquer. En ce premier grand week-end de départ pour les juilletistes, la SNCF attend 1,3 millions de voyageurs sur ses lignes.

Des départs en vacances sous tension alors qu'une grande partie du réseau dans le pays a été paralysé mercredi. "Une grève et une table ronde qui a permis de faire une revalorisation salariale de plus de 3% avec un coup de pouce pour les bas salaires jusqu'à 3,7%" explique Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs et invité de la Matinale week-end de RMC, qui juge ce mouvement légitime:

"Le pouvoir d'achat, toutes les entreprises sont confrontées à cette demdande. C'était légitime d'avoir cette table ronde."

Il comprends malgré tout la colère de certains usagers: "un mouvement de grève n'est jamais agréable pour nos voyageurs: l'échange et le remboursement étaient gratuits. La majorité des clients ont pu partir le lendemain."

10% de voyageurs en plus

"Un très bel été qui s'annonce" pour la SNCF. Après deux ans de pandémie, le trafic ferroviaire repart à la hausse, 10% de voyageurs supplémentaires sont attendus dans les gares par rapport à 2019 selon la SNCF.

"On a rajouté 500.000 places en plus il y a quelques semaines", explique-t-il, pour permettre a plus de monde de prendre le train.

Pour assurer le voyage de ces millons de Français, "pas un train au garage" promet Christophe Fanichet, qui explique que "tous les trains seront sortis."

12 millions de billets vendus sur l'été

La voiture reste le moyen privilégié pour plus de 70% des Français, selon un sondage Ipsos paru en juin. Si 13% des sondés partiront en avion, 20% des vacanciers utiliseront le train pour voyager. Une affluence très importante pour la SNCF, "une bonne nouvelle pour l'entreprise" explique Christophe Fanichet qui réfute un manque de billets global, mais explique que les trains sont complets sur certaines dates clés :

"On a vendu 12 millions de billets de train sur juillet/août. Plus de la moitié des billets sont encore disponibles. Par contre, oui les trains du week-end du 14 juillet vers la Méditerranée ou la Bretagne sont complets. Tout le monde connaît cette date, les gens ont anticipé."

"Le prix c'est mon combat"

Prendre le train, d'accord, mais à quel prix? Le patron de la branche voyageurs de la SNCF a expliqué son combat pour le prix, avec des tarifs fixes sur les trains régionaux et justifie des tarifs mobiles sur les trains à grande vitesse:

"Sur le TGV, on a un combat en le rendant toujours moins cher. Trois billet sur quatre est vendu à prix réduit."

Il a souhaité aussi tordre le cou au procès fait au "yield management" (les petits prix en anticipant, les prix important à la dernière minute" qui est contournable avec la carte avantage, "pour payer moins cher et avoir un prix plafonné.

"Le train en France n'est pas cher"

"Avec le yield management, on peut avoir des petits prix. Si on avait un prix fixe, on ne pourrait pas avoir de petits prix", explique le patron de SNCF Voyageurs qui l'assure:

"Le train en France n'est pas cher. A chaque fois que nous pourrons baisser le prix, nous le ferons. Un billet sur deux en TGV est à moins de 40 euros."