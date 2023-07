Une taxe sur les sociétés d'autoroute et le transport aérien confirmée dans le budget 2024

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a confirmé ce vendredi le projet de taxer davantage les sociétés concessionnaires d'autoroutes et les compagnies aériennes dans le budget 2024, afin de financer la transition écologique.

"Le Conseil d'État nous a dit qu'il est possible de demander une contribution supplémentaire aux sociétés d'autoroute, dans le respect des contrats", a-t-il indiqué sur France Inter.

"Elles peuvent contribuer à l'effort national qu'on fait pour la transition écologique et le pouvoir d'achat", a-t-il ajouté.

Le ministre a également évoqué le secteur du transport aérien, dont les prix sont parfois plus attractifs que le train sur la longue distance.

Il a aussi annoncé "une taxation supplémentaire des billets d'avion". "Pas pour le plaisir", a aussitôt ajouté le ministre mais parce que sinon, "le choix entre le train et l'avion est biaisé. L'avion a historiquement des avantages" comme l'exemption de taxes sur le kérosène, a souligné Clément Beaune.

Taxer pour financer le ferroviaire

"Donc on rééquilibre d'une part et d'autre part, si on veut financer tous ces investissements, 100 milliards d'euros (...) dans le ferroviaire en France: plus de trains, un réseau rénové, on a besoin de ces investissements, et bien il faut que chacun contribue, les sociétés d'autoroutes par exemple et y compris le transport aérien", a rappelé Clément Beaune.

La taxation des transports plus polluants pour financer des investissements massifs dans le ferroviaire est une idée régulièrement agitée dans le débat public.

Fin juin, le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport (Afit) Patrice Vergriete, devenu entre-temps ministre délégué chargé du Logement, proposait de taxer les poids lourds et le transport aérien.

En avril, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait lui aussi suggéré de mettre à contribution poids lourds, autoroutes et compagnies aériennes pour financer le plan à 100 milliards du gouvernement pour le ferroviaire d'ici 2040.