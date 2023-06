Prix des péages: les sociétés d'autoroutes prêtes à faire un geste avant les départs en vacances

Comme l'année dernière, les sociétés d'autoroutes devraient faire un geste pour les automobilistes avant les départs en vacances de l'été. Réclamée mercredi par le ministre des Transports Clément Beaune, cette "ristourne" devrait s'appliquer aux personnes détenteurs d'un badge télépéage et payant en chèques vacances.

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé ce mercredi aux sociétés d’autoroutes d’accorder une ristourne aux automobilistes cet été pour faire face à l'inflation. L'été dernier, déjà, les principales sociétés d'autoroutes avaient concédé une réduction de 10% sur les trajets des détenteurs d'un badge de télépéage s'ils payaient en chèques vacances.

"Je souhaite qu'on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route", assure Clément Beaune qui veut que la mesure soit appliquée dès les premiers départs et non pas à la mi-juillet comme l'an dernier.

Depuis cette demande du ministre, chaque société d'autoroutes y va de son annonce. Avec un dénominateur commun: les chèques vacances. Vinci, qui exploite 4.400 kilomètres d'autoroutes, va accorder une ristourne à près de cinq millions de Français qui en bénéficient. Concrètement, quand ils dépenseront leurs chèques-vacances sur leur abonnement télépéage, la société abondera ensuite la somme de 20%, avec un plafond fixé à 250 euros.

“En fait, le client met 250 euros de chèques vacances et Vinci Autoroutes va ajouter 50 euros aux 250”, détaille Raphaël Ventre, directeur marketing chez Vinci.

La société APRR, qui gère les autoroutes de l'Est, annonce aussi une mesure similaire avec une ristourne portée à 25%. Sanef, troisième grande société autoroutière, suivra le mouvement d'ici quelques jours.

Mais difficile de faire plus pour Arnaud Aymé, spécialiste transport au cabinet Sia Partners.

“La société d’autoroute ne peut pas se permettre des baisses plus substantielles parce que sinon, elle devrait réduire son programme de travaux, réduire l’extension des autoroutes, les voies supplémentaires… Donc elle ne peut pas faire de mesures durables et généralisées, sinon elle n’a plus d’argent pour faire ses travaux”, indique-t-il.