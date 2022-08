Urgences: les centres de régulation du Samu croulent sous les appels

Les centres d'appel du Samu ont vu leur activité augmenter de 21% en juillet, depuis que le ministre de la Santé a recommandé d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Certains hôpitaux ont constaté depuis un désengorgement de leurs services mais le Samu est débordé.

Débordement d'appels au Samu. Un mois après que le ministre de la Santé a appelé la population à contacter le 15 avant de se rendre aux urgences pour soulager les services hospitaliers, le résultat est sans appel.

Les centres de régulation du Samu ont vu leur activité augmenter en moyenne de 21% en juillet par rapport à l'année dernière à la même période, selon les résultats de l'enquête du syndicat Samu-urgences France. En parallèle, le nombre d'arrivées dans les services d'urgences à l'hôpital ont augmenté de 12%.

Les résultats sont flagrants aux urgences de Montauban et de Moissac, où le passage par le Samu est obligatoire pour accéder aux services d'urgences.

"Le volume de passages a diminué entre 25 et 40%, les professionnels arrivent à gérer les flux de manière beaucoup plus optimale et pour les patients il y a moins d'attente", explique Hélène Pizzut, la directrice du SAMU dans le Tarn-et-Garonne.