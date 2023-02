Viticulture : une ONG dénonce la présence de pesticides dans l’air et demande des mesures

Une étude publiée par une ONG révèle que les riverains situés près des vignes sont surexposés aux pesticides. Parmi les substances relevées se trouve notamment le folpel, un fongicide et "cancérogène suspecté".

L’ONG Générations Futures a réclamé ce jeudi 24 février l’interdiction de certains pesticides utilisés en viticulture et l’élargissement des distances de sécurité avec les habitations. Cette demande fait suite à une étude dans laquelle l’organisation montre la forte présence de ces produits dans l’air à proximité de vignes.

"Il y a une surexposition des riverains qui sont situés près des vignes, même jusqu’à 60 mètres", a souligné Pauline Cervan, chargée de mission chez Générations Futures, lors d’une présentation à la presse.

L’ONG a mené cette étude en 2021 et 2022 avec trois protocoles de prélèvements à l’aide de capteurs passifs placés à des distances différentes de vignes dans des zones essentiellement viticoles en Gironde et dans le Rhône. Elle conclut que des quantités importantes de pesticides ont été trouvées à 10, 25, 50 ou même 60 mètres des vignes.

Un fongicide "cancérogène suspecté" repéré

Un produit a été relevé en grandes quantités : le folpel, un fongicide, "cancérogène suspecté" et soupçonné de perturber le système endocrinien, selon l’ONG. La spiroxamine, "reprotoxique possible" (qui affecte la fertilité et le développement de l’embryon, NDLR), a aussi été largement relevée.

Pauline Cervan s’inquiète d’autre part d’un possible "effet cocktail" délétère car jusqu’à 25 pesticides différents ont été relevés par un même capteur. Le porte-parole de l’organisation, François Veillerette, revendique quant à lui "un coup de sonde" sans prétendre à "une vision exhaustive ni de ce qu’il se passe dans les régions et encore moins de ce qui se passe dans la viticulture française en général".

Les résultats sont toutefois jugés suffisants pour que l’ONG demande l’interdiction au niveau européen des deux substances retrouvées en quantité et "une augmentation forte des zones non traitées en bordure des vignes à hauteur de 100 mètres au minimum, afin de protéger les populations vivant à proximité immédiate".

Les distances sont actuellement fixées à 5 mètres pour les cultures dites basses et 10 mètres pour les cultures hautes, dot les vignes. Il est possible de déroger à ces distances en utilisant un matériel particulier.