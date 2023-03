Courses: le top des applis pour faire des économies au supermarché

Dans cette période d’inflation et de pouvoir d’achat contraint, le smartphone est un allié précieux. Les applis pour améliorer le pouvoir d’achat, notamment quand on fait ses courses, se multiplient.

Il y a des dizaines d’applications qui permettent de grappiller quelques précieux euros quand on fait ses courses. Et parfois, c’est loin d’être négligeable. On va commencer par la base : comparer les prix. Avec Idealo, Kelkoo, Prixing ou encore Achatmoinscher, qui fonctionne très bien. Il suffit de faire une recherche ou même, plus simple, de scanner le code barre d’un produit, et vous allez voir tous les magasins et sites internet où vous pouvez l’acheter le moins cher. Simple et efficace. L’UFC-Que choisir a aussi conçu une carte interactive des drives les moins chers. En entrant sa localisation, on va voir autour de chez soi un classement des enseignes avec le montant du panier moyen et une notation du prix dans chaque rayon. En attendant l’intégration de l’intelligence artificielle… Il suffira alors de demander "je veux un panier qui contient tel produit et tel produit, optimise pour que je paye le moins cher possible", et il passera la commande à votre place.

Après, il y a toutes les applications de remboursement, qui vont vous redonner de l’argent une fois que vous êtes passé en caisse. On peut citer Quoty Shopmium, iGraal Market ou FidMarques. Ces applis, qui passent des partenariats avec les marques, proposent plein de produits (biscuits, yaourts, pate à tartiner) éligibles à des promos souvent conséquentes (30% sur telle marque de gâteaux...). Vous faites vos achats et une fois à la maison, vous photographiez le ticket de caisse et vous scannez le code barre de l’article comme preuve que vous l’avez bien acheté. Et vous êtes immédiatement remboursé par Paypal ou virement bancaire. C’est le principe du cashback, très implanté aux Etats-Unis et qui a du mal à s’imposer en France. Ça permet potentiellement d’économiser des dizaines d’euros sur ses courses si on le fait régulièrement.

Donner son avis… ou rendre son vieux téléphone

Certaines applis proposent aussi de tester des produits et de les obtenir gratuitement en échange. C’est très malin aussi, avec l’application "Mon avis le rend gratuit" qui vous propose de sélectionner le ou les produits qui vous intéressent. Ensuite, une fois que vous allez faire vos courses, vous mettez le produit dans votre panier, à la caisse vous montrez l’appli, vous ne payez pas le produit (il faut quand même réaliser par ailleurs 30 euros minimum d’achat dans le magasin). Et ensuite on vous demandera sur l’appli de donner un avis sur le produit, ce qui vous permet d’obtenir des points pour pouvoir ensuite obtenir d’autres produits gratuits. Vous jouez les "testeurs", donc vous rendez un service, qu’on vous paye en vous offrant le produit.

Une dernière astuce, pour tous ceux qui ont de vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs: les laisser au supermarché contre une ristourne sur le panier de courses! Vous avez peut-être commencé à voir ça apparaître dans certains supermarchés Carrefour ou Monoprix à Marseille, Dijon, Caen, Narbonne, Antibes… Des bornes qui permettent de revendre les vieux téléphones (il y en a plus de 100 millions qui traînent dans nos placards) contre une remise sur les courses. Le principe vient des Etats-Unis, c’est une startup qui s’appelle EcoATM (ATM c’est le distributeur automatique en anglais), ils se sont alliés avec Back Market, spécialiste du reconditionné. Vous branchez votre téléphone à la borne pour qu’il reconnaisse le modèle, vous répondez à quelques questions, il va vous donner une estimation en fonction d’une grille de prix préétablie. Il va évaluer son état, les rayures, les fissures… Et il va vous proposer un prix. Si vous l’acceptez, on va vous imprimer un bon d’achat à utiliser dans le supermarché. Ces téléphones vont être soit recyclés, soit reconditionnés pour être revendus.