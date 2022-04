Tech: que valent les lunettes de soleil connectées de Facebook

Des lunettes revisitées à la sauce high-tech. Facebook sort ses lunettes de soleil connectées, équipées de caméras et de mini haut-parleurs.

Ce sont des lunettes de soleil d’apparence tout à fait classique, qui passent inaperçues dans la rue. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux fameuses Ray Ban. A deux petits détails près. Le premier, c’est qu’elles sont équipées de deux petites caméras de cinq mégapixels intégrées aux montures et qui permettent de prendre une photo ou une vidéo en appuyant sur un bouton placé sur la branche des lunettes ou en parlant aux lunettes à voix haute sans avoir besoin de sortir le téléphone de sa poche. Elles permettent aussi de publier les clichés instantanément sur les réseaux sociaux.

De plus, il y a des mini haut-parleurs cachés dans les branches, qui vont permettre de prendre un appel ou d’écouter de la musique comme si on était équipés d'écouteurs dans les oreilles tout en continuant à entendre tout ce qui se passe autour de moi.

Pas de réelles nouveautés

Ce sont des fonctionnalités pas franchement nouvelles pour ceux qui s’intéressent un peu à la technologie: les caméras, Snapchat proposait la même chose il y a des années, et même chose pour Bose avec le son. Mais là, ces technologies sont proposées dans des lunettes très design et passe-partout.

Évidemment, ça veut quand même dire que n’importe qui peut me filmer ou me prendre en photo à mon insu dans la rue. Seul garde-fou: quand on filme, une petite lumière s’allume, mais qui fait vraiment attention à ça quand on est dans la rue ou dans les transports en commun?

Pour remplacer un smartphone ?

C’est l’étape d’après. Pourquoi s’encombrer d’un appareil dans ma poche si je peux avoir les mêmes informations à portée de regard et pilotées par la voix ou par des gestes de la main : afficher mes SMS, les flèches du GPS, etc... En tout cas c’est la nouvelle lubie des géants de la tech.

Mark Zuckerberg est le premier à en être convaincu : à l’avenir les lunettes vont remplacer nos smartphones. Pour lui, ce sera une révolution comparable à l’arrivée de l’iPhone. Samsung, Xiaomi, Oppo, tous travaillent sur leurs propres produits qui seraient capables d’afficher plein d’informations directement dans notre champ de vision.

Ces fonctionnalités pourraient aller d'un GPS intégré à un système de traduction automatique où quand vous êtes au restaurant dans un pays étranger, vous lisez le menu et vous voyez les noms des plats s’afficher en français. Ces lunettes permettraient aussi d’afficher des écrans projetés, sorte de bureau virtuel, dans son champ de vision, ou pourquoi pas un film diffusé directement dans les lunettes.

Même pour les non-porteurs de lunettes

Comme pour les lunettes de soleil, ces lunettes Facebook devenir un accessoire de mode même quand on en a pas besoin. Les groupes technologiques sont très forts pour transformer un objet pas forcément très glamour en objet de désir.

Le meilleur exemple c’est Apple qui travaillerait lui aussi sur le sujet. Selon un analyste en général très bien renseigné, les "Apple glass" pourraient sortir d’ici 2025… Avant une paire de lentilles connectées à horizon 2030. On attend tout de même de connaître leurs prix avec impatience.