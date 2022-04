Tech: Samsung et Apple propose de réparer son smartphone soi-même sans faire sauter la garantie

Réparer soi-même l’écran cassé de son smartphone ou remplacer sa batterie sans faire sauter la garantie, c'est désormais possible. Après Apple il y a quelques mois, Samsung a annoncé qu’il allait vendre des pièces de rechange et des outils "officiels" pour bricoler tout seuls nos précieux téléphones.

C'est un virage à 180°. Le discours des fabricants de smartphones ressamblait, jusqu'il y a quelques mois, a "surtout ne réparez pas vous-même!" Le risque étant de causer des incendies avec les batteries ou de se blesser avec son smartphone. Il fallait passer par le SAV ou un réparateur tiers, ce qui pouvait relativement coûter cher et ressemblait à un business assez jutueux pour les marques. Ou alors, il fallait tenter de jouer les bricoleurs, au risque de faire sauter la garantie.

Désormais, c’est fini ! Après Apple il y a quelques mois, Samsung annonce, qu’à partir de cet été, il commercialisera des pièces de rechange d’origine, et des mini outils ainsi que des guides de réparation en ligne. Le tout sera en partenariat avec la plateforme en ligne iFIxit, qui donne des conseils de réparation. Si vous avez déja essayé de réparer vous-même votre smartphone, vous êtes forcément tombé sur leurs vidéos.

Les smartphones les plus populaires concernés

Objectif: pour qu’on puisse faire ça tout seul avec ses petits doigts musclés, et ce sans faire sauter la garantie. Cette mesure concernera dans un premier temps les Galaxy S20 et S21, les modèles les plus populaires de Samsung, et chez Apple, les iPhone 12 et 13.

Seront concernés les problèmes les plus fréquents sur les smartphones, comme les écrans fissurés. C’est bien connu: les smartphones, c’est comme les tartines de confiture, ça tombe toujours du mauvais côté, celui de l’écran. Sauf que là, c’est une tartine qui coûte très cher. Autre problèmes que l'on pourra régler tout seul, comme des grands: la vitre arrière explosée, la batterie qui ne fonctionne plus, l'appareil photo défectueux, etc.

C'est une première étape: d'autres produits pourraient être bientôt concernés comme les tablettes ou les ordinateurs. Deux petits détails, d'importance, quand même: le programme ne sera disponible qu’aux Etats-Unis dans un premier temps et les prix de la pièce de rechange ou du mini tournevis n'a pas encore été dévoilé.

Une décision pour l'écologie?

Cette décision vient officiellement pour sauver la planète et diminuer la quantité de déchets électroniques. Mais en fait, les constructeurs de smartphone sont sous pression. D’abord des consommateurs, pour des questions écologiques certes, mais aussi économiques. Le mouvement pour le droit à la réparation, né aux Etats-Unis, qui va des smartphones aux machines à laver en passant par l’équipement agricole prend de l’ampleur depuis des mois.

Dans un contexte de pouvoir d’achat contraint et d'inflation galopante, on n’a pas envie de changer de smartphone pour une rayure sur l’écran. Il y a aussi le fait que les innovations de ces dernières années donnent moins envie d’acheter la dernière nouveauté.

En France les ventes de smartphone sont en baisse constante depuis cinq ans, et on change en moyenne tous les 20 mois contre tous les 24 mois en 2018. On le voit aussi avec le succès d’entreprises comme BackMarket, qui vend du reconditionné et qui connaît un succès considérable. Donc les fabricants sont un peu obligés de suivre.

Une pression des autorités

Aux Etats-Unis, l’administration Biden veut légiférer pour forcer les géants de la tech à permettre aux consommateurs de réparer eux-mêmes. En France, les produits électroniques sont maintenant obligés d’afficher un "indice de réparabilité", une note de 1 à 10, en fonction de leur démontabilité, de la disponibilité des pièces de rechange, etc. Les iPhone tournent entre 4 et 6/10 selon les modèles.

Par contre, il existe déjà sur le marché des smartphones dont on peut changer les pièces, comme le Fairphone. Mais les annonces de Samsung et Apple pourraient entraîner un mouvement de fond: quand les deux plus grandes entreprises d’électronique au monde prennent une mesure comme celle-ci, les autres sont obligés de réagir.