ExxonMobil: 2022, une année record avec plus de 55 milliards de dollars de profits

ExxonMobil a dégagé un profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022, notamment grâce au bond du cours des hydrocarbures et à la diminution de l'offre russe.

ExxonMobil a profité en 2022 du bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au tarissement de l'offre russe pour dégager un profit record de 55,7 milliards de dollars. C'est presque 33 milliards de dollars de plus qu'en 2021 et plus de 10 milliards au-dessus du précédent record, qui remontait à 2008.

"Nos résultats ont clairement bénéficié d'un marché favorable, mais les investissements anticycliques réalisés avant et pendant la pandémie ont fourni l'énergie et les produits dont les gens avaient besoin lorsque l'économie a commencé à se redresser et que les approvisionnements se sont amoindris", a indiqué Darren Woods, le PDG d'Exxon, cité mardi dans un communiqué.

Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, le profit du groupe a été de 14,06 dollars, au-delà des attentes des analystes. Son chiffre d'affaires s'est lui établi à 413,7 milliards de dollars, en hausse de 45% par rapport à 2021 et au-dessus des prévisions du marché.

Explosion des profits après la guerre en Ukraine

Après avoir affiché une perte historique et avoir été retiré du prestigieux indice Dow Jones en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19 et la restriction des déplacements, Exxon est revenu dans le vert dès 2021.

Ses profits ont véritablement explosé en 2022 sous l'effet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des sanctions occidentales à l'encontre de Moscou et de la diminution de l'offre russe en ayant résulté. Le redémarrage de l'économie mondiale a aussi contribué à maintenir les prix de l'or noir à des niveaux élevés.

Pour Peter McNally du cabinet Third Bridge, ExxonMobil, qui affiche une santé solide, "dispose d'une flexibilité financière et de nombreuses options d'investissements".

Exxon a pompé sur l'année 3,74 millions de barils équivalent par jour, un peu mieux qu'en 2021. La société a vendu en moyenne 4 millions de barils par jour de produits raffiné, en légère hausse par rapport à l'année précédente.