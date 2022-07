Automobile: le prix du contrôle technique stable depuis trois ans

Après une forte hausse en 2018, le prix du contrôle technique est quasiment stable depuis trois ans malgré une forte disparité selon les régions pour la même prestation.

Après avoir fortement augmenté après la réforme de 2018 qui introduisait de nouveaux points de contrôle, le prix du contrôle technique est quasiment stable depuis 3 ans indique le baromètre Simplauto: 78,52 euros en moyenne en France en 2022 pour les véhicules particuliers essence ou diesel.

C’est plus cher pour les carburants alternatifs en raison d’un plus grand nombre de points de contrôle par rapport à un véhicule essence ou diesel, à 85,10 euros pour les voitures électriques, 84,80 euros pour les hybrides et 93,24 euros pour ceux qui roulent au GPL.

Du simple au double selon les régions

Autre constat de l'étude: la disparition quasi-totale de la contre-visite offerte, pratiquée par seulement 2% des centres. Autrefois près d’un centre sur trois offrait la contre-visite.

Les tarifs restent très variables selon les régions, alors que la prestation est partout la même : de 45 euros pour le centre de contrôle le moins cher, à 120 euros. Si on prend les moyennes par département, l'écart reste impressionnant: de 99,32 euros en Haute-Savoie (+26,5% par rapport à la moyenne nationale) à 67,14 euros dans le Loiret (-14,50%).

Le top 3 des départements les plus chers :

- Haute-Savoie: 99,32 euros en moyenne

- Corse-du-Sud: 92,80 euros

- Mayotte: 90,00 euros



Le top 3 des départements les moins chers :

- Loiret: 67,14 euros

- Moselle: 68,87 euros

- Loire: 69,39 euros