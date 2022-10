Ballon d'eau chaude: l'électricité coupée entre 12h et 14h, via le compteur Linky

Les clients Enedis, équipés d'un compteur Linky et abonnés en heures creuses-heures pleines, verront l'alimentation de leur ballon d'eau chaude coupée en 12h et 14 à partir du 15 octobre. Une mesure pour faire d'importantes économies d'énergie selon RTE.

Votre ballon d'eau chaude sera-t-il coupé à distance cet hiver? À partir du 15 octobre, une partie des clients d'Enedis, ceux qui ont souscrit à un abonnement heures pleines-heures creuses et qui sont équipés d'un compteur Linky, ne verront plus leur chauffe-eau se déclencher entre 12h et 14h. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie lors des pics.

Mardi soir, RTE a confirmé au Parisien avoir "en coordination avec les pouvoirs publics", demandé à Enedis "de suspendre temporairement le signal d’enclenchement automatique sur cette plage horaire".

De grosses économies d'énergie

Concrètement, si vous êtes un client Enedis muni d’un compteur Linky avec un contrat heures creuses-heures pleines, l’alimentation électrique de votre ballon d’eau chaude sera interrompue entre 12h et 14h.

Cette mesure sera gênante uniquement si vous videz votre ballon d’eau chaude entre ces deux heures. L'eau, chauffée aux heures creuses, reste stockée à température dans le ballon. Il faudra attendre la nuit pour que le chauffe-eau se remette à fonctionner.

Grâce à cette mesure, les économies d’énergie ne semblent pas négligeables. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a fait le calcul. Couper l’alimentation des ballons d’eau à 12h30 pourrait permettre d’économiser jusqu’à 2,5 gigawatts de puissance, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires. Cette coupure programmée durera six mois, du 15 octobre au 15 avril.