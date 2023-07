"C'est calme, il n'y a pas de bruits": la mode des vacances sans enfants

Adieu les enfants, on part en vacances. De plus en plus de français se mettent à la mode des congés sans les enfants. Hôtels et plateformes de réservations se mettent à la page en proposant ces offres d'un nouveau genre.

C’est la nouvelle mode des vacances: les séjours sans enfants. Les plateformes de réservation s’y mettent pour répondre à ce nouveau marché en proposant des offres "Adult Only" pour les couples en mal de sérénité qui veulent un séjour reposant.

Au Relais de la Vignasse (Ardèche), cigale, soleil et silence sont au programme. Au bord de la piscine, Sylvie, qui travaille dans un lycée, oublie tout, loin de ses enfants mais aussi et surtout ceux des autres:

"J'ai des enfants à longueur d'année et je n'ai pas forcément envie d'avoir des enfants quand je suis en vacances. Je les aime toute l'année mais les vacances c'est détente totale et je n'ai pas envie d'avoir de la marmaille bruyante autour de moi."

Pour trouver l’établissement qui propose ce type de séjour, elle a une technique bien rodée: téléphoner directement sans passer par les sites et poser la question.

Au moins un client sur deux revient

Mireille et son mari profitent de leurs derniers jours pour aller randonner avant le retour en Haute-Savoie et font aussi le choix du calme sans enfants.

"Les enfants, ça fait énormément de bruit. C'est la joie de vivre, mais depuis quelques années on recherche des endroits comme ça. Quand on va à la piscine, c'est calme, il n'y a pas de bruits", explique la femme qui juge cette option comme "l'un des critères les plus importants" pour partir en vacances.

Et pour préserver la tranquillité de ses clients, Pierre Célestin, patron du relais de la Vignasse, préfère choisir plutôt qu’interdire:

"Si on a un choix, on préfèrera plutôt louer la chambre aux personnes en couple qu'à une famille avec des enfants. Si on connaît les clients, ça ne pose pas de problème, mais quand on ne les connait pas on peut s'attendre à tout un tas de désagréments."

Une initiative qui satisfait les clients qui reviennent chaque année pour au moins 50% d’entre eux, selon la direction.