Courses: face à la hausse des prix, ces applications qui aident à faire des économies

Des applications visent à aider les consommateurs à moins gaspiller et donc à faire plus d'économies. Car si le prix des aliments ne cesse d'augmenter, le nombre de tonnes de nourriture jetée chaque année est toujours considérable.

Avec l’inflation, tout le monde regarde plus que jamais son porte-monnaie avec inquiétude au moment de faire les courses. Heureusement, il existe des applications qui permettent de faire des économies non-négligeables.

Si les prix augmentent, +6% sur les produits frais sur un an, +5,8% pour les fruits, +10% pour le poisson, on jette pourtant en moyenne 20 kilos de nourriture par an dont 7kg encore emballés. Beaucoup d’applications tentent de résoudre l’équation. Les stars en la matière, ce sont les applis anti-gaspi, qui se sont multipliées ces dernières années. La plus connue, Too Good To Go, plus de 8 millions d’utilisateurs en France. Mais il en existe d’autres, qui présentent quelques variations intéressantes sur le même thème comme proposer des produits en fin de vie géolocalisés près de vous à -20,-30,-50%.

Optimiam, Phenix, Zero-Gachis ou encore Geev. Cette dernière est une application qui permet de donner ou de récupérer gratuitement chez des gens qui habitent à proximité de la nourriture dont ils n'ont pas l’utilité et qu’ils vont jeter. Par exemple, si vous partez en vacances, plutôt que de mettre le reste du frigo à la poubelle, vous pouvez le donner. Même chose pour des légumes en trop si vous avez un potager. Seule condition, que ce ne soit pas périmé.

Pour faire des économies sur le ticket de caisse, on peut aussi citer Shopmium. L’application propose plein de produits éligibles à une promotion. Vous faites vos achats et une fois à la maison, vous photographiez le ticket de caisse et vous scannez le code barre de l’article et vous êtes immédiatement remboursé par Paypal ou par virement bancaire.

Des recettes de cuisine avec les "restes"

Pour éviter de jeter, des applications proposent aussi des astuces pour cuisiner ses restes. L’application s’appelle Frigo Magic, elle a été conçue du côté de Rennes. Le principe, apprendre à cuisiner ses restes plutôt que de les jeter. On commence par indiquer les choses qu’on a toujours dans son frigo et ses placards: une plaquette de beurre, deux œufs, des biscottes. Ce qu’on a “parfois”, et ce qu’on n'a “jamais”. Ensuite, on choisit un ingrédient principal. Et à partir de ça, l’application va me proposer une dizaine de recettes différentes, avec une liste d’ingrédients à chaque fois et la recette va s’adapter en fonction des ingrédients dont je dispose ou dont je ne dispose pas. En tout, il y a 2 millions de variations de recettes.

Et puis les magasins eux-mêmes innovent et se réinventent avec des nouveaux modèles économiques. Petit coup de projecteur sur une chaîne qui s’appelle Nous Anti-Gaspi, surtout présente en Bretagne et en région parisienne. En gros, ils se fournissent auprès des industriels ou de producteurs locaux en produits dont DLC est trop courte, dont l’emballage est abîmé, des fruits et légumes qui ne sont parfaitement pas calibrés et qui ne seraient pas mis en rayon dans la grande distribution. En gros, ils se fournissent auprès des industriels ou de producteurs locaux en produits dont DLC est trop courte, dont l’emballage est abîmé, des fruits et légumes qui ne sont parfaitement pas calibrés et qui ne seraient pas mis en rayon dans la grande distribution. Résultat, des prix 20 à 25% plus bas que la moyenne en grande surface.