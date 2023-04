Emploi: les entreprises peinent à recruter, plus de 3 millions d'embauches prévues en 2023

Tous les secteurs de l'économie sont à la recherche de main d'œuvre. Mais celle-ci se fait toujours aussi rare et certains pans de l'économie souffrent plus que d'autres.

Malgré le ralentissement de l’activité, les entreprises ont toujours autant besoin de recruter. Cette année, les chefs d'entreprise prévoient de recruter un peu plus de trois millions de salariés, c’est quasiment autant qu’en 2022, selon l'enquête annuelle "besoin de main d’œuvre" menée par Pôle emploi. Et presque les trois quarts de ces projets de recrutement concernent des emplois durables en CDI, c’est plus que l’an dernier et 30% des entreprises ont l'intention d'augmenter leurs effectifs.

Quels sont les secteurs qui veulent recruter le plus ?

La réparation automobile, l'hôtellerie et la restauration arrivent en tête de la liste des secteurs qui vont le plus embaucher: 30.000 projets d'embauches de plus sont prévus comparé à l'an dernier. Les serveurs, les cuisiniers ou les réceptionnistes sont particulièrement recherchés. D'autres métiers ont le vent en poupe à l'instar de ceux des services à personne.

En revanche, on constate quelques reculs, notamment dans l’administration publique et l’enseignement, le commerce de détail et l’industrie, notamment la fabrication du caoutchouc et du plastique.

Quels sont les secteurs dans lesquels les entreprises peinent le plus à recruter ?

Tous les secteurs peinent à recruter: 61% des projets sont jugés difficiles et cela concerne toutes les entreprises quelle que soit leur taille, du jamais vu ! Ces difficultés sont très élevées dans le secteur de la construction (on manque particulièrement de couvreurs zingueurs, de plombiers chauffagistes), dans l’industrie (chaudronniers), et puis tous les métiers dits essentiels (aides à domicile, chauffeurs poids lourds, pharmaciens…).

Ces pénuries de main d’œuvre sont le plus gros frein à la croissance des années à venir. Selon la banque de France, 1 entreprise sur 2 perd de l’argent à cause des pénuries de main d'œuvre.