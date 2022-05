Energie: les demandes d'installations de panneaux solaires en forte augmentation

Bon marchés, écologiques et renouvelables, les panneaux solaires ont le vent en poupe. Les demandes de particuliers pour en installer explosent, révèle ce lundi RMC.

Avec la hausse des prix de l'énergie, la sensibilisation des citoyens à l'urgence climatique, et les aides liées aux énergies renouvelables, l'installation des panneaux solaires repart de plus belle. La demande a bondi de 50% en un an a appris RMC auprès du Syndicat des professionnels de l’énergie solaire.

Après une journée d’installation et depuis 3 semaines, Jean-Marie Vidal profite à fond de ses panneaux solaires: "Ils sont venus à trois avec une échelle, les panneaux sur le dos et ils ont installé les 18 panneaux. Des panneaux qui produisent et alimentent en électricité toute sa maison. Le surplus est ensuite directement revendu chaque année à un prestataire", explique-t-il sur RMC.

"On auto-consomme, les besoins journaliers qu’on peut avoir, les machines à laver, les ordinateurs et tout ce qu’on n’utilise pas est systématiquement envoyé au prestataire".

Et la demande a donc bondi avec 150.000 raccordements ont été réalisés en 2021, soit une augmentation de 50% sur un an par rapport à 2020 comme nous l'explique le syndicat des professionnels du secteur. Et déjà près de 16.000 raccordements faits rien qu'au 1er trimestre 2022.

Une rentabilité rapide

Car ce système permet de réduire de 50% de sa facture d’électricité dès la première année: "Les panneaux solaires coûtent environ 15.000 euros mais on a une rentabilité rapide puisqu’on devrait faire une économie de 2.000 euros par an", explique Jean-Marie Vidal.

Une énergie bon marché, écologique et renouvelable qui séduit les Français marqués aussi par l'actualité. Chez Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, on note une explosion des demandes avec +70 % en avril par rapport à l’an dernier: "D’abord, on a observé un phénomène en octobre. Et puis, plus récemment, avec le contexte géopolitique, qui a incité les Français à se renseigner sur des façons de faire diminuer leur facture", explique à RMC Cédric Bocquet, directeur des opérations solaires chez le constructeur.

Un secteur en pleine expansion certes, mais attention toutefois aux escroqueries qui se multiplient: il est nécessaire de faire appel à des professionnels certifiés.