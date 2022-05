Immobilier: de plus en plus de passoires thermiques en vente, les biens en location en baisse

Ce qui était redouté est en train de se produire. Les propriétaires de logements énergivores mettent leurs biens en vente plutôt que les rénover.

Avec les obligations de travaux à venir pour tous les propriétaires qui possèdent des logements énergivores qu'ils mettent à la location, ce que l'on redoutait est en train de se produire. Les propriétaires qui ont des passoires thermiques en location sont de plus en plus nombreux à préférer vendre plutôt que rénover et faire des travaux.

En effet, le marché immobilier est en train de vivre des bouleversements considérables. En 2025, les biens à la location classés avec un diagnostic énergétique (DPE) G seront interdits à la location. En 2028, ce sera au tour des logements notés F, puis en 2034 des logements notés E. Ce sont cinq millions de logements dans le parc privé qu'il va falloir rénover dans les 12 ans qui viennent.

De 40% de passoires en vente à... 75%

Les délais trop courts, les aides financières trop faibles, font qu'en effet, les propriétaires sont plus enclins à se débarasser de leurs biens qu'à les rénover. Le site de petites annonces Bien'Ici a communiqué à RMC ses dernières statistiques et c'est frappant: la baisse de l'offre de biens à la location est colosalle. Sur les studios et les deux pièces classés avec un DPE noté G, il y a un an, 40% de ces biens étaient proposés à l'achat et 60% à la location. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse: 75% des petits logements énergivores sont à la vente et seulement 25% à la location.

Cette inversion va permettre aux acheteurs potentiels une marge de négociation substentielle. C'est, d'ailleurs, déjà en train de se concrétiser avec un bouleversement au niveau des prix, avec parfois des baisses de prix très sensibles. En l'espace de 6 mois, les trois pièces classés G ont perdu plus de 3 % de leur valeur et même près de 6 % pour les quatre pièces. Même tendance sur le marché locatif avec des loyers pour les studios classés G qui reculent de 7,2 % sur six mois.

Les logements performants prenent de la valeur

Si les logements énergivores perdent en valeur, et à l'inverse, les logements performants en gagnent. Côté appartements les biens classés B ont gagné en moyenne 2,3 % en six mois. On monte même à près de 3,5 % pour les grands appartements de quatre pièces ou plus. Côté maisons, ces sont les DPE notés A qui gagnent le plus avec une hausse des prix qui dépasse les 5% pour les petites maisons les plus performantes.

Ces nouvelles orientations des prix pour les passoires comme pour les logements performants risquent de s'accélérer avec le nouveau DPE qui fixe justement les notes des logements. Ses barèmes plus sévères font passer nettement plus de biens en F ou en G, c'est-à-dire dans ce qui est officiellement un état de "passoires thermiques". Bien'ici révèle ainsi que 18% des logements version nouveau DPE sont classés passoires contre 10% avec l'ancien.