Impôts: les expatriés doivent-ils déclarer leurs revenus en France?

Dernière ligne droite pour remplir sa déclaration de revenus. Pour les Français vivant à l'étranger, cela peut vite se transformer en casse-tête avec autant de cas que d'expatriés. "RMC s'engage pour vous" revient sur les grandes lignes à retenir sur l'imposition des Français de l'étranger.

Je travaille à l'étranger pour une entreprise française, je suis retraité français à l'étranger, je vis dans un pays avec ou sans convention fiscale avec la France: la déclaration de revenus pour les expatriés français peut devenir rapidement compliquée. Ainsi, plusieurs critères sont à vérifier avant de faire sa déclaration, suscitant quelques interrogations d'auditeurs de "RMC s’engage pour vous".

"Comment déclarer mes impôts en vivant à l'étranger?", David, salarié d'une société française au Maroc

Oui mais...

Comme salarié d’une entreprise française détaché au Maroc, le domicile fiscal de David est considéré comme étant toujours en France. Ainsi, toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation doivent remplir une déclaration de revenus. Mais le Maroc et la France ont une convention fiscale pour éviter la double imposition. Ainsi, les revenus que David va déclarer seront exonérés d’impôts (partiellement ou totalement) en France, puisqu’il en a déjà payé de l’autre côté de la Méditerranée.

>>> Comment déterminer son domicile fiscal ?

Cette exonération, qui peut être totale ou partielle, ne concerne pas les travailleurs frontaliers. Si, par exemple, vous habitez en Haute-Savoie et que vous travaillez en Suisse, vous serez en général imposé en France. Des conventions fiscales établies avec chaque canton suisse régissent le système, afin d’éviter aussi les risques de double-imposition.

>>> Les explications du site des impôts sur les déclarations de revenus des expatriés

Pour contacter le service des impôts des particuliers non-résidents :

► Par téléphone : +33 (0) 1 72 95 20 42

► Par adresse postale : 10 rue du Centre - TSA 10010 - 93465 Noisy-Le-Grand Cedex

Les retraités vivant à l’étranger doivent-ils déclarer leurs revenus en France?

Ça dépend

Pour les retraités expatriés, la fiscalité est compliquée. Ainsi, il n’y a pas de cas général et que des situations particulières. L’obligation de déclarer ses revenus en France dépend de plusieurs critères: la nature de la pension (publique ou privée) ou votre situation financière et patrimoniale.

Mais cette obligation ne dépend pas uniquement de vous. Il faut savoir s’il y a bien une convention fiscale entre la France et le nouveau pays de résidence. Il en existe près de 150. Dès lors, si vous êtes retraité et que vous souhaitez vous installer à l’étranger, renseignez-vous bien, avant de partir, car dans certains cas, vous pourriez devoir payer des impôts en France et à l’étranger.

>>> Liste des conventions fiscales en vigueur au 1er janvier 2018



Si vous êtes déjà parti et que c’est la première fois que vous devez remplir votre déclaration de revenus depuis l'étranger et que vous êtes perdu: rapprochez-vous de votre caisse de retraite et du service des impôts des personnes non-résidentes: seuls eux pourront vous guider précisément.

RMC s’engage pour vous

► Toute la semaine, notre équipe vous répond à vos questions sur votre déclaration de revenus. Posez-les nous à rmcpourvous@rmc.fr