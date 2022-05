"J'ai 9 appartements et du mal à boucler les fins de mois": faut-il geler les loyers face à l'inflation?

Les locataires demandent au gouvernement de geler les augmentation de loyers, alors que l'inflation touche aussi l'habitat.

Tout continue d'augmenter. Et les loyers ne sont pas épargnés non plus par l'inflation. L'Insee prévoit même une hausse record des loyers, alors que ceux-ci ont déjà augmenté de 2,48%. Face à cette hausse, les associations de locataires demandent au ministère de l'Economie de geler les loyers, comme l'a fait l'Espagne où les loyers ne peuvent pas augmenter de plus de 2% jusqu'au 30 juin.

"Nous demandons juste un gel des révisions de loyer", défend David Rodrigues juriste à la CLCV, Consommation Logement Cadre de vie, une association de consommateurs qui demande le gel des loyers. "On est dans une situation qui nécessite une réaction. Il y avait déjà eu un gel des loyers en 1990", rappelle-t-il.

"J'ai 9 appartements mais ils appartiennent surtout à la banque"

Les propriétaires eux, voient la situation d'un oeil différent: "J'ai 9 appartements mais ils appartiennent surtout à la banque. Moi, je n'ai pas augmenté les loyers depuis des années, mais aujourd'hui, j'ai du mal à boucler les fins de mois", raconte Mickaël, propriétaire de 9 appartements. "Mettre un plafond des loyers je ne suis pas pour, il n’y aurait pas d’équité selon les appartements à surface égale", estime-t-il.

"J'ai baissé le loyer car mon locataire avait des difficultés financières"

A contrario, Ludovic un autre propriétaire, est pour le gel des loyers: "En tant que propriétaire, je suis pour le gel des loyers. Je n'ai jamais augmenté le loyer de mon appartement depuis 2011, je l'ai même baissé car mon locataire avait des difficultés financières", témoigne-t-il.

Au 1er janvier 2019, 58 % des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale selon l'Insee. Et parmi eux, un tiers n'avait pas encore fini de rembourser son prêt pour l'achat de leur bien.