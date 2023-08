L'économiste Daniel Cohen est mort à l'âge 70 ans, ce dimanche 20 août, d'après l'AFP. Elisabeth Borne rend hommage à un "grand chercheur et économiste brillant".

L'économiste Daniel Cohen, figure du monde universitaire et auteur de nombreux essais, est mort dimanche à l'âge de 70 ans, a indiqué à l'AFP son éditeur Albin Michel, confirmant une information du journal Le Monde.

"C’est avec tristesse que j’apprends la disparition de Daniel Cohen, grand chercheur et économiste brillant. Sa vision de l’économie française et des grandes révolutions notamment numérique manqueront au débat public. Mes pensées vont à ses proches, ses collègues et ses étudiants", a écrit la Première ministre sur Twitter (X).