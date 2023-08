La taxe d'habitation pour les résidences secondaires va augmenter: "Sévère pour les revenus moyens"

Désormais, les communes ont le droit de surtaxer les résidences secondaires en augmentant la taxe d'habitation. Une hausse d'impôts qui ne devrait pas avoir d'impact sur le marché.

La taxe d'habitation va augmenter pour les résidences secondaires. Le texte du décret autorisant la majoration de cette taxe pour les résidences secondaires, a été publié au Journal officiel ce 26 août. C'est ce qu'a annoncé samedi le ministre du logement Patrice Vergriete sur France Culture.

Ce décret élargit la liste des villes qui vont pouvoir augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Selon la loi, il leur est ainsi possible de "majorer d'un pourcentage compris entre 5% et 60% la part de leur revenus de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires". Avant la parution de ce décret, seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation de plus de 50.000 habitants étaient concernées.

L'éligibilité à cette majoration reste cependant réservée aux communes "confrontées à un déséquilibré marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant", précise le décret.

"C'est dégueulasse pour les gens qui se sont saignés toute leur vie"

Directement concerné, Périco Légasse estime que "la taxe est juste pour les gens qui ont un patrimoine immobilier et des revenus importants". A contrario, il la juge "sévère pour des revenus moyens". "C'est dégueulasse pour les gens qui se sont saignés toute leur vie pour avoir une petite maison", tacle le critique culinaire.

Enseignante, Laurence qui possède une petite résidence secondaire, estime qu'elle l'occupe assez souvent pour faire vivre la zone où elle se trouve: "Si on taxe trop ces résidences secondaires, les gens vont vouloir revendre mais qui va pouvoir racheter?", interroge-t-elle.

"Avoir une résidence secondaire est un luxe", estime de son côté Nesrine Slaoui. "La majorité des Français n'en n'ont pas les moyens" rappelle-t-elle déplorant que certains villages touristiques soient dépeuplés l'hiver.

Hausse des taxes sur les résidences : logique ou injuste ? - 28/08 22:32

Pas d'impact sur le marché

"Je ne pense pas que ça va entraîner la revente de résidences secondaires", anticipe sur le plateau d'Estelle Midi Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com. "Les mairies ont le droit aussi d'administrer en fonction de leur besoin", note-t-elle alors qu'à Saint-Nazaire, la mairie a décidé de la pousser à son maximum de 60% afin d’aider au logement des salariés locaux tandis qu'à La Baule la commune a choisi de préserver son caractère de ville balnéaire en n'augmentant pas cette taxe.

"Ce n'est pas parce que la taxe va passer de 600 à 1.000 euros que les gens vont revendre. Et le tourisme fait beaucoup vivre donc les mairies vont hésiter", conclut-t-elle.