Contestée par les sodas et les jus de fruits, la limonade a toujours la cote

Au siècle dernier, la limonade était une boisson très populaire. Une boisson de la rue, qui a donné le limonadier, qui donne aujourd'hui nom au tire-bouchon du bistrotier, mais qui initialement donnait le nom au débit de boisson que sont devenus les bistrots. Il s'agit donc une tradition très ancienne: une recette d'origine orientale qu'on appelait plutôt la citronnade dans nos contrées, puisque "limonade" vient du latin "limon": le citron. Dans certains pays méditerannéens, elle est encore vendue dans la rue.

Depuis quelques dizaines d'années, la limonade a été concurrencée par le soda. Mais la limonade reste une boisson, sucrée qu'il faut boire avec modération, mais fabriquée localement, artisanalement, avec des bons produits. Ce sont généralement des marques régionales, comme pour les brasseurs. On a toujours une bonne limonade près de chez soi.

L'exemple de la Mortuacienne

L'une des maisons artisanale qui fabrique toujours de la limonade est la maison Rième, du nom de son fondateur Marcel-Alcide Rième, qui fabrique depuis 1921 la Mortuacienne, à Morteau (Doubs), une limonade aux "arômes naturels de citron, du sucre fondu sur place, une eau à onze degrés".

"Il y a un renouveau de la limonade avec le retour aux produits locaux, artisanaux. On a très bien fonctionné pendant le Covid notamment" explique Benoît Rième, directeur de cette fabrique dans la Matinale Week-End de RMC

Un retour à la mode alors qu'une bouteille de limonade artisanale coûte environ trois euros: "il y a une qualité alimentaire, nutritionnelle qui est un peu différente (que le soda américain). Il y a un plaisir qui n'est pas le même. Parce que vous avez aussi des limonades industrielles américaines, on peut le dire, qui n'ont rien à voir. Là, on est vraiment sur un produit français avec des produits français", explique le directeur de la maison Rième.

La limonade était tombée en désuétude : "dans les années 50-60, c'était un produit de consommation courante. Au début des années 70-80 a énormément perdu de parts de marché avec l'arrivée de toutes ces boissons, principalement américaines. Mais depuis le début des années 2010, il y a un renouveau qui s'est fait sur la limonade: le retour au produit artisanal, aux produits faisant référence à l'enfance."

La recette du jour

La limonade maison

Dans une eau pétillante neutre, pas trop salée (Salvetat ou Perrier Bleu), mettre un jus de citron. Vous pouvez aussi rajouter d'autres agrumes.

Rajoutez du sucre de canne, qu'on laisse se dissoudre.

Servez frais avec des glaçons.

Version alternative :

Faîtes bouillir un litre d'eau,

Rajoutez dans l'eau bouillante, du citron, du jus de citron, des pièces de citron et laissez infuser au réfrigérateur pendant une nuit,

Portez à ébullition 250 ml d'eau et du sucre de canne (250 ml),

Remuez la préparation jusqu'à avoir un sirop,

Rajoutez le sirop à l'infusion et placez le pichet au frais pendant deux heures.

Servez frais avec des glaçons.