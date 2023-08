Le nombre de millionnaires baisse dans le monde et... augmente en France

Pour la première fois depuis la grande crise financière de 2008, le nombre de millionnaires baisse dans le monde. C'était sans compter sur l'exception française...

Comme tous les ans, la banque suisse UBS a publié mardi son traditionnel rapport sur les riches dans le monde: le Global Wealth Report 2023. Et pour la première fois depuis la crise financière de 2008, le nombre de millionnaires a baissé à l’échelle de la planète en 2022 : ils étaient 59,4 millions, c’est 3,5 millions de moins qu’en 2021.

Il baisse dans quasiment tous les grands pays, mais pas la France, puisque notre beau pays compte 25 millionnaires de plus en 2022, ce qui fait 2,8 millions de personnes au total. Avec 4,8% des millionnaires dans le monde, l’Hexagone se hisse sur la troisième marche du podium mondial derrière les Etats-Unis et la Chine, et devance pour la première fois le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Comment s’expliquent ces résultats?

Plusieurs explications: d’abord la chute des marchés boursiers en 2022 puisque l’essentiel des patrimoines de nos millionnaires ce sont des placements financiers. L’inflation aussi, qui a entamé leurs revenus, et également les effets de change avec la chute de certaines devises face au dollar, ce qui est une des limites des méthodes de calcul du classement.

Et si les Français résistent aussi bien, c’est que leur patrimoine est -plus qu’ailleurs- un patrimoine immobilier, dont les prix n’ont pas baissé.

En revanche, la France n’est pas la championne si on ne prend en compte que les plus riches. Un autre paradoxe. La France c’est le pays de l’homme le plus riche de la planète, Bernard Arnault, et de la femme la plus riche du monde Françoise Bettencourt Meyers. Et pourtant, la France décroche dans le classement si on ne prend en compte que les super riches, les fortunes de plus de 50 millions d’euros.

Ils sont 243.000 à l’échelle de la planète, 3.890 en France (8e, derrière des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni). C’est bien le signe d’un pays dans lequel la fortune est plus immobilière qu’entrepreneuriale.