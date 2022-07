Le Ricard est le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires en France

Le produit le plus vendu en France dans la grande distribution a réalisé 126,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle de la bouteille d'un litre de Ricard.

On sait quel est le produit qui a généré le plus de chiffre d’affaires en France dans la grande distribution au premier semestre 2022. Ce produit, c’est la bouteille de Ricard d'un litre. Au total, elle a produit un chiffre d’affaires de 126,8 millions d’euros, selon le classement que vient de publier l’institut Nielsen.

On parle bien de classement selon le chiffre d’affaires, pas selon le nombre d’unités vendues. Les Français consomment en moyenne plus de 80 pots de yaourts chacun par semestre, ils ne consomment pas 80 bouteilles de Ricard.

Toujours sur cette base de chiffre d’affaires, les 10 premières places restent dominées par les boissons. Le pack de six Cristaline de 1,5 litres se classe deuxième (117,8 millions d'euros). Ce qui ne semble pas illogique puisque pour un volume de Ricard, il faut six volumes d’eau.

À noter aussi le pack de Cristaline a vu son prix augmenter pour la première fois en 20 ans ces dernières semaines.

Le Nutella et le fromage "Caprice des Dieux" bien placés

Hors boisson, le classement le pot de Nutella d'un kilo reste leader. Le format 825g de la pâte à tartiner truste pour sa part la troisième place. Entre les deux, le fromage Caprice des Dieux de 300g se positionne. Trois références font également leur entrée dans le top 10: le papier toilette Lotus Confort x24, la salade Sodebo Manhattan et le jambon “Herta Le Bon Paris” 4 tranches.

Probable conséquence de l'inflation, la moitié des références du top 100 de Nielsen ont vu leur chiffre d'affaires reculer au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Résultat, le chiffre d'affaires global des 100 produits les plus vendus en France a baissé de 2,6% sur un an sur les six premiers mois de l'année.