Le taux du livret A augmente ce 1er février: pourquoi l’épargne rapporte enfin

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse les effets de l’augmentation du plafond du livret A.

Mieux rémunérée à partir de ce 1er février, l’épargne populaire retrouve des couleurs. Le taux du livret A augmente d’1 point et passe de 2% à 3% dès ce mercredi. Il était encore à son niveau plancher de 0,5 % il y a un an. Jamais la revalorisation n’avait été aussi rapide. 5.000 euros vous rapportaient 25 euros il y a un an, 150 euros aujourd’hui.

Cette revalorisation, qui concerne aussi le LLDS, doit beaucoup à l'inflation (6% en janvier sur un an), qui compte dans le calcul du taux du livret A. Une hausse dont devrait bénéficier plus de 55 millions de Français.

Le meilleur placement, ça reste le livret d'épargne populaire (LEP). Il va rapporter non plus 4,6% mais 6,1%, le double du livret A. Mais attention, il n’est accessible que sous conditions de ressources. Pas plus de 1.800 euros par mois pour un célibataire. Certes, son plafond est bas (7.700 euros), mais si vous le bétonnez, ça peut quand même rapporter 470 euros sur l’année. Avec une inflation qui va ralentir, ça vaut le coup.

Le livret A et l'assurance vie sont complémentaires

Cette hausse des taux relance le match livret A-assurance vie. Pour la liquidité, avantage livret A. Pour la sécurité, léger avantage au livret A (garanti par l’Etat). Pour la fiscalité, léger avantage livret A. Les deux ont une fiscalité privilégiée, mais l’assurance vie doit s’acquitter au moins des prélèvements sociaux.

Pour la transmission, avantage assurance vie (pas de fiscalité). Pour la souplesse, avantage assurance vie (pas de plafond). Pour la rémunération, à l’instant t, avantage livret A (3% contre 2% avant prélèvement sociaux).

Mais sur le long terme, il n’y a pas photo. Sur 30 ans, le livret A rapporte 99%. L’assurance vie, 238% en euros sans risque. En fait, ce sont deux produits qui se complètent plus qu’ils ne s’opposent.