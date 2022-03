Les collectivités locales, plus grandes contributrices du sport en France

Une étude du groupe BPCE dévoile les dessous du financement du sport en France. Les collectivités locales, des mairies aux régions, sont en première ligne.

Les collectivités locales au sens larges contribuent pour 60%, soit 12,5 milliards d'euros, au financement du sport en France, selon une étude que vient de publier le groupe bancaire mutualiste BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, …)

Ce montant correspond à près du double du budget de l’Etat, y compris l’Éducation Nationale, ou de celui des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les communes, moteur du sport en France

Les seules communes contribuent pour 8 milliards d'euros et il s'agit de leur deuxième poste de dépenses après celui consacré à l'enseignement. Elles interviennent aussi bien dans la construction et la gestion des équipements, que dans le soutien aux associations, l’organisation de manifestations sportives ou les relations avec le monde scolaire.

Les communes financent le sport en France © DR

Toutefois, leur implication est également indirecte puisque l’intercommunalité alloue 3,1 milliards d’euros au sport, le plus souvent en complément de l’action des municipalités comme la prise en en charge des équipements les plus onéreux, comme les piscines.

L'Etat finance les salaires des profs d'EPS (5,5 milliards d'euros) et environ un milliard pour le budget du ministère des Sports.

Un besoin de rénovation des équipements sportifs.

Cette étude met aussi en lumière le besoin de rénover une partie du parc d'équipements y compris énergétiquement. Ces dernières années, l’investissement en construction neuve ralentit nettement au profit des travaux de rénovation (mise aux normes et adaptation aux besoins) et surtout des travaux de réhabilitation, plus coûteux et liés à l’ancienneté du parc dont la moitié a été construite durant les "trente glorieuses" de l’équipement sportif, entre 1965 et 1995.

Les équipements sportifs mis en service ou rénovés depuis 1995 © DR

Un effort de construction et de rénovation considérable a été mené depuis 25 ans : en effet, 57% des équipements actuels ont été mis en service ou rénovés depuis 1995. Malgré cela, il beaucoup reste à faire. Un tiers des équipements a été construit avant 1985 et n’a pas été réhabilité.