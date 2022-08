Les grandes entreprises ont versé des dividendes record au deuxième trimestre 2022

Alors qu'Emmanuel Macron a prévenu de la fin de "l'abondance" et de "l'insousciance", les grandes entreprises ont versé des dividendes record à leurs actionnaires au deuxième trimestre 2022.

Au lendemain de la prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, en début de Conseil des ministres, prévenant les Français de la fin de "l'abondance" et de "l'insouciance", une étude du cabinet Janus Henderson dévoile que les dividendes versés par les entreprises atteignent à des niveaux record, notamment en France, au deuxième trimestre 2022.

Rien qu'en France, 44,3 milliards d'euros ont été versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires.

"Les dividendes ont augmenté de 32,7% au deuxième trimestre", soit un rythme "supérieur à la moyenne européenne", note le rapport.

Une dynamique mondiale

Les dividendes versés par les grands groupes ont atteint 544 milliards de dollars dans le monde. Cette étude trimestrielle fait référence dans le monde économique. Dedans, quatre entreprises françaises figurent dans le top 20 des plus gros verseurs du trimestre. On retrouve la banque BNP Paribas (6e), le laboratoire pharmaceutique Sanofi (10e), l’assureur Axa (12e) et le groupe de luxe LVMH (14e).

Ces entreprises ne connaissent pas la crise. Les quatres entreprises précédemment citées cumulent 35 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021. Et les craintes sur l’économie mondiale ne les empêchent pas de se montrer généreuses avec leurs actionnaires grands et petits.

- Dividendes: sommes qu’une entreprise verse à titre de revenus à ses actionnaires.

- Le rôle de l'actionnaire: apporter de l'argent dans le capital de l'entreprise pour assurer sa gestion sur le long terme et participer à la vie de l'entreprise par des votes entre autres.

Parmi les gagnants de ces dividendes, on va trouver aussi des petits porteurs, au nombre de trois millions en France en 2020, et des actionnaires-salariés de ces grands groupes, qui sont aussi environ trois millions lors du dernier comptage, il y a deux ans.

Un ralentissement en vue

Le rapporte note, et c'est tout de même étonnant de le constater, que malgré les énormes perturbations économiques causées par la pandémie, les dividendes mondiaux sont plus haut qu’avant le Covid-19. Sur les 1.200 entreprises étudiées ont en moyenne distribué 11% d'argent de plus qu'au cours de la même période l'an passée. Dans le monde, plusieurs secteurs ont “profité” de la crise : matières premières, entreprises financières et constructeurs automobiles ont porté cette croissance.

Mais un ralentissement est en vue. Cette hausse risque de s'essouffler dans les prochains mois.

"Il est peu probable que le reste de l'année bénéficie d'une croissance aussi forte. La plupart des gains ‘faciles’ ont désormais été engrangés, le rattrapage post-Covid-19 étant quasiment terminé", explique le rapport.

Etonnant aussi parce que cette étude est publiée alors que le gouvernement français, contrairement au choix fait par d'autres pays, s'est montré défavorable à une taxe sur les bénéfices exceptionnels des grands groupes, notamment dans le secteur de l'énergie.