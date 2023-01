Marseille: un épicier propose des paniers anti-inflation pour faire face à la hausse des prix

Pour que ses clients puissent faire face à la hausse des prix, Bruno Parizot, qui tient une épicerie à Marseille (Bouches-du-Rhône), a décidé de lancer des paniers anti-inflation. L'un coûte 20 euros pour 12 articles et l'autre 50 euros pour 35 articles.

Bruno Parizot est "fatigué de voir des gens qui ont des difficultés pour manger". Gérant de l'épicerie "Daddy Discount" dans le quartier Saint-Just à Marseille (Bouches-du-Rhône), il a décidé d'agir à son échelle.

Il propose donc des paniers de 12 articles pour 20 euros ou de 35 articles pour 50 euros, au choix parmi une centaine de produits alimentaires non-périssables.

"Par exemple, vous pouvez prendre une boite de maïs, de la macédoine ou encore des haricots verts, et ils sont moins chers que la grande distribution. On négocie avec le fournisseur et on réduit notre marge", explique-t-il.