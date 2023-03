Morbihan: une commune met en place la gratuité de la cantine scolaire

La commune de Gâvres (Morbihan) a voté, mercredi dernier, la mise en place de la gratuité de la cantine scolaire à partir du 1er avril prochain, cinq mois après avoir voté la gratuité de la garderie périscolaire.

Un geste face à l'inflation. Le conseil municipal de Gâvres (Morbihan), a voté à l'unanimité, mercredi dernier, la gratuité de la cantine pour les enfants de l'école élémentaire de cette ville, rapporte Ouest-France. Cette décision forte prise pour faire face aux augmentations des prix de l'énergie, de l'essence ou de l'alimentaire vient cinq mois après l'instauration de la gratuité de la garderie périscolaire, mise en place en décembre 2022.

" Aujourd’hui en instaurant la gratuité de la cantine, nous avons décidé d’aller encore plus loin dans l’accompagnement des familles avec de jeunes enfants. Elles sont souvent très impactées par l’augmentation des prix des denrées de première nécessité" a expliqué le maire de la ville, Dominique Le Vouedec, au quotidien local.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

400 euros d'économie par an et par enfant

La mesure entrera en vigueur le 1er avril prochain jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Mi-2024, un bilan sera effectué par la commune située dans la presqu'île du même nom, pour savoir si la mesure sera reconduite ou non. Pour les parents des 25 à 30 enfants qui fréquentent quotidiennement la cantine, l'économie sera en moyenne de 400 euros par an et par enfant.

Avec un ticket de cantine à 2,90 euros par jour et par enfant, la facture pour la commune sera comprise entre 9.000 et 10.000 euros par an. Un montant qui va contraindre la commune à "faire des efforts sur le budget pour absorber" le montant de cette mesure, a souligné le maire.