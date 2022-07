Pourquoi La Poste supprime le timbre rouge

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre est revenu sur la disparition du timbre rouge annoncée par La Poste.

C'est désormais acté. La Poste ne proposera plus de timbre rouge à compter du 1er janvier 2023, ce timbre qui permettait d'envoyer un courrier qui arrivait à J+1.

Les courriers acheminés avec un timbre vert, le plus utilisé aujourd'hui pour les envois du quotidien, seront distribués en trois jours au lieu de deux. Son prix restera inchangé, à 1,16 euro pour des envois jusqu'à 20 grammes.

Le timbre rouge, lui, sera remplacé par une "e-Lettre" dématérialisée : son prix sera de 1,49 euro contre 1,43 aujourd'hui pour le timbre, le nouveau tarif comprenant le prix de l'enveloppe et du papier.

Cette lettre sera à fournir et régler avant 20h sur le site internet du distributeur, avant qu'elle ne soit imprimée et distribuée le lendemain à la place de l'usager.

De moins en moins utilisé

Pourquoi renoncer à ce timbre rouge? Il était de moins en moins utilisé. Les volumes avaient été divisés par 14 depuis 2008 et les lettres rouges ne constituaient que 300.000 des 7 milliards de plis expédiés.

Les ménages envoyaient 45 lettres prioritaires par an en 2010, seulement 5 en 2021. Plus généralement, chaque foyer consacre en moyenne 37€ par an aux envois postaux, courrier et colis. Ce budget est en baisse constante: il était de 45€ en 2016 et de 38€ en 2021.

Le groupe a déplacé son activité et sa rentabilité vers le colis, qui progresse d'année en année. En 2020, la lettre ne pesait plus que 17% du chiffre d'affaires de La Poste, contre quelque 40% en 2010. Elle se positionne désormais comme un acteur de la logistique.