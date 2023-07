Pourquoi les défaillances d'entreprises s'accélèrent dans le milieu du BTP

La Fédération française du bâtiment a lancé une alerte sur la baisse d'activité dans le secteur de la construction de logements neufs, notamment. Une baisse qui menace les emplois dans le secteur.

La Fédération française du bâtiment lance une alerte. La rénovation énergétique stagne et la construction de neuf dégringole, moins 22% pour le collectif et moins 35% sur la maison individuelle cette année.

La fédération craint que les défaillances d’entreprise ne s’accélèrent. Les trésoreries sont essorées notamment à cause de la hausse des matières premières qui a provoqué une diminution des marges. C’est notamment le cas pour Stéphane Coffin, électricien à Beauvais.

“En début d’année, on avait du boulot jusqu’à fin septembre et aujourd’hui on a toujours un peu de boulot jusqu’à fin septembre. Les autres années, on avait quand même six mois de prévision donc on est un petit peu inquiet par rapport à ça”, indique-t-il.

Et ce n'est pas sans conséquences pour l'emploi. “Prendre des personnes un peu moins qualifiées que l’on forme un peu sur le tard, on ne peut plus se le permettre parce que justement, on se pose la question de l’après. On se demande est-ce qu’on aura encore le volume pour embaucher ces personnes”, explique-t-il.

135.000 emplois supprimés?

Ce sont près de 135.000 emplois qui pourraient être supprimés, souligne Olivier Salleron, le président de la FFB.

“Depuis un an, les défaillances d’entreprise s'accélèrent. Les difficultés sont devant nous donc il faut vraiment réagir là-dessus. Les jeunes ménages qui veulent aujourd’hui obtenir un bien, ils ne peuvent pas à cause d’un prêt trop cher, octroi de crédit qui n’est pas facile”, détaille-t-il.

Un logement individuel coûte 20% plus cher aujourd'hui estime-t-il. Il réclame des aides à commencer par la prolongation du prêt à taux zéro.