Qui est Jean-Charles Naouri, "prince de la finance" et PDG de Casino?

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur le parcours de Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, qui a été placé en garde à vue la veille dans une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Il a été relâché dans la soirée, aucune charge n’ayant été retenue contre lui à ce stade.

Le PDG du groupe Casino, Jean-Charles Naouri, a été placé ce jeudi en garde à vue à la Brigade financière dans le cadre d’une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Une affaire qui survient alors que Casino est en grande difficulté… Il a finalement été relâché dans la soirée, sans charges retenues à ce stade contre lui. Mais c’est une affaire qui fait beaucoup de bruit dans le monde du capitalisme français, parce que Jean-Charles Naouri n’est pas n’importe qui… Il a été le prince de la finance, un des hommes les plus puissants de France.

C’est un pied noir, né en Algérie il y a 74 ans. Il a grandi à Marseille. Premier de la classe, bac à 15 ans, mention très bien, premier au concours d'entrée à Normale sup’ section sciences, battant le record de points jamais obtenu. Il enchaîne avec l’ENA et entre à l’inspection des finances. C’est le parcours d’un surdoué et d’un génie des maths.

Il devient le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy au ministère de l’Economie et des Finances et le maître d'œuvre d’une modernisation des marchés financiers. Ensuite, comme beaucoup de hauts fonctionnaires français, il bascule dans le privé, un temps associé gérant chez Rothschild, puis il se lance à son compte en rachetant Rallye, le distributeur breton. Et il va faire de ce petit distributeur un des premiers groupes français. Parce qu’il a beaucoup d'appétit et qu’il prend progressivement le contrôle de Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, Cdiscount, Naturalia, Go Sport, plus de grands distributeurs en Asie ou au Brésil. Le groupe emploie aujourd’hui plus de 200.000 personnes dans le monde…

Victime de financiers américains

Jean-Charles Naouri a été interrogé ce jeudi dans le cadre d’une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Il est soupçonné d’avoir tenté de manipuler les cours de bourse en 2018 et 2019 avec la complicité de Nicolas Miguet, dirigeant de journaux économiques et président fondateur du Rassemblement des contribuables. Nicolas Miguet aurait été payé par Casino pour publier dans ses journaux des informations susceptibles de redresser les cours. Jean-Charles Naouri et le groupe contestent les faits qui leur sont reprochés.

Mais le groupe Casino est par ailleurs en grande difficulté. Surendetté, il est entré la semaine dernière en procédure de conciliation, c'est-à-dire de négociation avec ses créanciers. Le groupe a souffert de la guerre des prix entre géants de la distribution. Il n’a pas la réputation d'être le moins cher et il perd régulièrement des parts de marché…

Mais Jean-Charles Naouri, le roi de la finance, a surtout été victime de financiers américains. Ceux que l’on appelle les vendeurs à découvert, c’est-à-dire les vautours qui parient sur la baisse de la valeur des actions.L’un d’entre eux avait parié que l’action Casino allait descendre à 6 euros alors qu’elle en valait 100. Et effectivement, ce jeudi, l’action cotait exactement 5 euros…

Une chute vertigineuse et un cercle vicieux. Plus l’action baisse, plus le groupe a du mal à rembourser ses dettes. Et plus il a du mal à rembourser ses dettes, plus l’action s’effondre…

La situation est aussi préoccupante pour la région de Saint-Etienne. C’est dans cette ville qu’est né le groupe Casino. C'était au départ, en 1898, une simple épicerie fondée par un certain Geoffroy Guichard. Elle était connue pour ses stores verts, qui sont à l'origine de la couleur du maillot de l’AS Saint-Etienne. Autant dire que l'entreprise est associée à la ville depuis plus d’un siècle. Casino a toujours son siège social à Saint-Etienne et emploie 5.000 personnes dans le département. 5.000 salariés dans la Loire et 50.000 en France qui sont aujourd’hui inquiets de savoir le groupe couvert de dettes et le patron entendu en garde à vue…