Tourisme: les pilotes d'EasyJets alertent sur le risque d'annulations de vols cet été

Dans une lettre à la direction de l'entreprise EasyJets, les pilotes français de la compagnie aérienne ont alerté sur les risques d'annulations de vols cet été en grande partie à cause du manque d'effectif.

Les pilotes français de la compagnie low-cost britannique easyJet ont écrit une lettre à leur direction pour mettre en garde contre des risques d'annulations massives de vols cet été en raison du manque d'effectifs, alors que la compagnie a déjà été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps.

Les pilotes s'inquiètent notamment du manque d'effectifs, "essentiellement chez les hôtesses et stewards et un peu chez les commandants de bord", indique le président du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) de la compagnie, Arnaud Wiplier.

La lettre, révélée par le média britannique Inews, a été envoyée lundi 6 juin pour avertir la direction qui "donne l'impression de ne pas avoir saisi l'ampleur du problème", selon Arnaud Wiplier.

"Si on n'arrive pas à être résilient pour un week-end de trois jours, est-ce qu'on pourra l'être durant l'été?", interroge-t-il.

La compagnie est "moins bien préparée que les autres années" et se voit contrainte d'annuler des vols dans des proportions "pas vues depuis dix ans", s'inquiète Arnaud Wiplier. Selon lui, des dizaines de vols sont annulés en France chaque semaine. Les perturbations déjà constatées dans certains aéroports européens en raison du manque de personnel "vont atteindre leur apogée cet été" et risquent de compliquer encore la tâche des équipes d'easyJet, assure-t-il.

La compagnie a prévu de recruter une centaine d'hôtesses et de stewards en France, selon le SNPL, mais "cela prend du temps de recruter et former ces gens", affirme le syndicat.

Des problèmes de planning

Si easyJet "continue d'exploiter jusqu'à 1700 vols et transporte 250.000 voyageurs tous les jours", la compagnie reconnaît faire face à "des conditions d'exploitation difficiles qui conduisent à l'annulation d'une petite partie de [ses] vols".

Elle assure maintenir un dialogue constant avec les syndicats et qu'elle "répondra directement au SNPL" sur les questions soulevées dans leur lettre. Arnaud Wiplier déplore aussi la réduction en raison du Covid-19 des équipes chargées des plannings et du suivi des opérations basées à l'aéroport de Luton, près de Londres.

"S'il y a une personne malade, il n'y en aura plus qu'une seule pour vérifier la légalité des plannings du lendemain sur toute l'Europe, donc on a des annulations qui se font tardivement parce qu'on s'aperçoit trop tard qu'il n'y a plus d'équipage", décrit le délégué syndical.

Les pilotes suggèrent de créer des annexes à ce centre d'opérations car "à Luton on trouve qu'ils n'arrivent pas à gérer le réseau".

Enfin, les pilotes s'inquiètent dans leur lettre du recours au sous-traitant SmartLynx, un spécialiste des vols en location avec équipage très mal noté par l'ECA, l'organisation qui représente les pilotes européens. "On demande à la compagnie de s'assurer que les conditions de travail des pilotes leur permettent de voler en toute sécurité", souligne Arnaud Wiplier, qui déplore le recours à "des pilotes non salariés d'easyJet, auto-entrepreneurs de type Uber".