"C'est le mauvais timing": que pensent les touristes des grèves qui touchent la France?

Transports, musées, poubelles... Les grèves impactent les voyages des touristes venant en France, notamment à Paris. Certains sont déçus, d'autres n'en tiennent pas trop rigueur et estiment que ça fait presque partie du patrimoine français.

Les grèves perturbent sérieusement les plans des touristes qui viennent en France. Jeudi dernier, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou encore le Château de Versailles ont fermé. Sans parler des 7.300 tonnes d'ordures qui s'accumulent toujours dans les rues de la capitale et des perturbations dans les transports. Lundi, un mouvement de grévistes impromptu a même fait fermer le Louvre, musée le plus fréquenté au monde, laissant de nombreux touristes dans le désarroi.

Ca faisait des mois que Houda, venue de Londres, préparait sa première venue à Paris, mais elle est finalement un peu déçue et regrette. "C'est le mauvais timing. J'ai déjà annulé mon voyage à cause du Covid, mais cette fois aussi j'aurais dû annuler. C'est un voyage qui m'a coûté beaucoup d'argent. Je dois aller à Versailles aujourd'hui, mais si c'est fermé, je vais vraiment être déçue..."

Déception, mais aussi incompréhension des touristes comme Daniel, un Allemand en voyage scolaire. "On ne comprend pas trop parce qu'en Allemagne, on doit travailler jusqu'à 67 ans", explique-t-il.

Un mouvement qui suscite aussi la curiosité de nombreux voyageurs, devant les "légendaires" grèves françaises. Devant la forêt de drapeaux syndicaux au pied de la pyramide du Louvre, on se prend en photo, comme Sheetal et sa fille.

"On a vu beaucoup d'informations sur la violence dans les manifestations, on a même hésité à venir à Paris. Mais ce rassemblement a l'air plutôt pacifique, et dans les rues on a vu beaucoup de policiers, on se sent en sécurité", explique-t-elle.