"Je fais des crises d'angoisse": une boulangère ne reçoit plus ses factures d'énergie

Depuis cinq mois, Florence, boulangère dans les Yvelines, ne reçoit plus ses factures d'électricité. Une situation qui l'angoisse alors que les prix de l'énergie ont explosé cet hiver.

Elle est la seule boulangère d’Ablis, une commune de 3.500 habitants des Yvelines. Florence dirige Les Blés d’or d’une main de maître et a obtenu le prix du meilleur croissant et de la 4e meilleure baguette des Yvelines en 2022.

Sa passion, c’est évidemment le pain. Mais pour faire tourner sa petite entreprise de 12 salariés, elle doit aussi gérer les finances. Et depuis le début d’année, c’est mission impossible: EDF, qui fournit son électricité, ne lui envoie plus aucune facture. Elle ne sait pas combien elle leur doit depuis cinq mois et n’a aucune visibilité sur sa trésorerie.

"Je suis passée de crises de larmes à de la colère, des crises d'angoisse, à mon bureau. Rien que d'en parler, je suis émue parce que ce n'est pas que pour moi ou l'entreprise. J'ai des salariés derrière et on se lève tous les matins de bonne heure pour faire plaisir à nos clients", raconte-t-elle à RMC

"Quand la solution vient d'un client, ça fait chaud au cœur"

C'est justement un de ses clients, Cyril, qui a écrit à "RMC s'engage pour vous" pour relayer l'appel à l'aide lancé par Florence sur les réseaux sociaux. "Dès que j'ai vu l'appel à l'aide, j'y ai pensé tout de suite parce que je viens tous les jours", raconte-t-il. "Quand la solution vient d'un client, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur", assure Florence.

En attendant, Florence navigue à vue: sa dernière facture d'électricité remonte à début janvier, 3.500 euros soit 5% de son chiffre d'affaires. Depuis, elle met de côté chaque mois, en prévision des prochaines échéances, mais sans savoir combien elle doit à EDF et si elle a bien pu bénéficier des aides de l’Etat.

Une augmentation de 75% par rapport à l'année dernière

En fait, la boulangère demande juste à payer ses factures. Et Florence a beau contacter EDF, impossible pour elle d'en savoir plus. RMC a, à son tour, contacté le fournisseur d'électricité, qui a vite répondu, en moins de 48h. Florence a fini par recevoir ses factures. Il y en a pour 14.000 euros, soit une augmentation de 75% par rapport à l’année dernière, mais elle s’attendait à beaucoup plus. Elle a pu mettre en place un règlement en 4 fois avec EDF.

Explication du fournisseur: la mise en place de l’amortisseur électricité, l'aide gouvernementale décidée en fin d’année dernière et à destination des professionnels éligibles, a mis plus de temps que prévu et a bloqué les factures de la boulangère. C’est en tout cas l’esprit plus léger que Florence va remettre en jeu son titre de meilleur croissant des Yvelines le 22 juin prochain.

