L'Egypte antique, les pyramides et l'électricité: l'ex-secrétaire d'Etat Rama Yade soutient Gims

L'ancienne secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et aux Droits de l'homme Rama Yade, est venue au secours de Gims, trois semaines après les propos polémiques du chanteur sur les pyramides de l'Egypte antique, qualifiées de "foutues antennes", électriques.

Il y a trois semaines, le chanteur Gims faisait une sortie remarquée en s'improvisant professeur d'histoire avec sa propre version de l'Egypte antique. Dans une interview diffusée sur Youtube, l'ancien de la Sexion d'Assaut, assurait que les pyramides de l'Egypte antique étaient en fait "des foutues antennes" électriques: "Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes! Les gens n'arrivent pas à comprendre ça et les historiens le savent", avait-il lancé face un Youtubeur Le Chaiman un peu circonspect.

Plusieurs semaines après la polémique, le chanteur de "Sapé comme jamais" a reçu un soutien inattendu, celui de l'ancienne secrétaire d'Etat chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme sous Nicolas Sarkozy, Rama Yade. Celle qui vit désormais à Washington où elle est directrice Afrique du think thank Atlantic Council est chargée de promouvoir les relations entre les États-Unis et les pays du continent africain.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, elle assure "délaisser exceptionnellement ses analyses géopolitiques depuis Washington", pour voler au secours de Gims. "J'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. Certains ont contesté l’idée d’un leadership africain comme si c’était quelque chose d’aberrant. Je ne te défends pas parce que tu n’en as pas besoin mais je le fais pour nos enfants, qu’ils n’aient pas à raser les murs et qu’ils marchent la tête haute", lance-t-elle en préambule.

"Tu ne méritais pas ce lynchage"

"Il n’y avait peut-être pas d’électricité sur les Pyramides", reconnaît-elle mais "il y avait beaucoup mieux que ça", avance l'ancienne secrétaire d'Etat chargée des sports du gouvernement Fillon II. "C'est en Afrique que l’homme est devenu bipède. L’âge de la pierre, l’une des époques les plus brillantes de l’humanité a commencé en Afrique. Une des grandes découvertes de l'humanité, c'est le manche avec le couteau, la hache, qui vont jouer un rôle moteur dans les grandes découvertes qui vont sortir l'homme de l'animalité".

Selon elle, l'élevage, la sédentarisation, la poterie et l'agriculture font leur apparition dans le Sahara au néolithique, "bien avant l'Europe" où ils se sont "développés 3000 ans après". Le consensus scientifique reconnaît bien que l'Europe n'est pas le foyer de la néolithisation mais le situe plutôt vers le croissant fertile dans le sud-est de l'Anatolie et en Mésopotamie, en 9000 av. J.C.

En conclusion, l'ancienne secrétaire d'Etat adresse un dernier message de soutien à Gims: "Tu ne méritais pas ce lynchage, tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d’Hommes", assure Rama Yade.