L'intersyndicale invitée par Elisabeth Borne en début de semaine prochaine

En pleine crise autour de la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne, a invité les syndicats à Matignon "lundi ou mardi" prochain.

Les syndicats et l'exécutif devraient se reparler: après une dixième journée d'action mardi, où les opposants à la réforme des retraites étaient un peu moins nombreux dans la rue, l'intersyndicale a été invitée à Matignon en début de semaine prochaine.

A l'heure où l'intersyndicale annonçait une 11e journée d'actions le 6 avril, le N.1 de la CFDT Laurent Berger révélait sur TMC que l'intersyndicale était invitée en début de semaine prochaine à Matignon par Elisabeth Borne, mettant fin à des semaines d'absence de dialogue entre les deux parties.

"On ira. On en a parlé entre nous. Oui, on pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions", a déclaré Laurent Berger.