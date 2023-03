Retraites: l'intersyndicale appelle à une 11e journée de mobilisation le 6 avril

Une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu le 6 avril à l'appel de l'intersyndicale.

L'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites a appelé mardi à une onzième journée de "grève et de manifestations" le jeudi 6 avril.

L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué lu par les deux co-délégués de Solidaires, Simon Duteil et Murielle Guilbert, ce mardi soir.

Plus d'informations à suivre...