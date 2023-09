La réforme des retraites entre en vigueur: l’augmentation des petites pensions, c’est pour quand?

C'est ce vendredi qu'entre en vigueur la réforme des retraites adoptée par 49.3 au Parlement en mars dernier. Conséquence, l'âge de départ va reculer plus ou moins en fonction de l'année de naissance. C'est également la fin des régimes spéciaux. Et les petites retraites sont revalorisées.

C'est ce vendredi qu'entre en vigueur la si controversée réforme des retraites. Celle-ci intervient près de six mois après son adoption au Parlement et trois mois après le dernier rendez-vous des syndicats contre ce texte. 15 des 31 décrets d'application ont déjà été publiés. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change ce vendredi?

La première conséquence est la plus emblématique. C’est le report de l'âge légal de départ à la retraite. Fini les 62 ans, on passe à minimum 62 et trois mois pour la génération née en 1961. Un âge qui augmente progressivement selon le vôtre pour atteindre les fameux 64 ans pour ceux nés après 1968. Ils devront aussi cotiser une année de plus, 43 ans, pour obtenir une retraite à taux plein.

Autre conséquence immédiate, la fin des régimes spéciaux, pour les nouveaux embauchés à la RATP ou la Banque de France, notamment. Et puis, les plus petites pensions sont revalorisées.

Avec 1.100 euros de retraite et 44 ans de carrière, à temps plein, José par exemple, verra dans les prochains mois sa pension augmenter. Mais quand et combien, il n'en a aucune idée.

“Moi, je ne sais pas, et c’est un flou en fin de compte. Au départ, c’était prévu pour septembre. Ils devaient régulariser. Mais pour vous dire la vérité, j’ai un peu décroché”, indique-t-il.

Un calendrier encore assez flou

Ils sont 1,9 million à bénéficier de cette hausse dans l'année à venir. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, avance 60 euros brut en moyenne par retraité. Mais beaucoup s'attendent aux 100 euros largement annoncés par le gouvernement, estime Claude Wagner, de la CFDT Retraités.

“Ils auront probablement, pour la plupart, moins que ce qu’ils croient. Une toute petite minorité aura les 100 euros. Parce que pour les avoir, même pour les nouveaux retraités, il faut qu’ils aient cotisé 42 ans, qu’ils aient une carrière complète pour leur génération”, explique-t-il.

Du flou aussi sur le calendrier. Le ministère du travail annonce 700.000 dossiers traités à l'automne. Les premiers seront ceux partis récemment à la retraite. “Plus la retraite est ancienne, plus il va être difficile de reconstituer s’ils remplissent les conditions”, ajoute Claude Wagner. Selon la CNAV, ces retraités pourraient attendre jusqu'à l'été 2024.