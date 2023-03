Orpea n’a pas payé des centaines de salariés pendant deux mois

INFO RMC. Le groupe d'établissements médicalisés pour personnes âgées Orpea, au cœur d'une affaire de maltraitances l'année dernière, n'a pas payé (ou partiellement) des centaines de salariés, souvent les plus précaires, pendant deux mois.

Orpea fait de nouveau parler de lui. Déjà au cœur d'une affaire de maltraitances au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), visé par une enquête pour "maltraitance institutionnelle", le groupe n'a, selon nos informations, pas payé à temps ou payé seulement partiellement une partie de ses 26.000 salariés depuis le début de l'année.

L’équipe de "RMC s'engage pour vous" a été alertée par une auxiliaire de vie, qui n’a pas voulu donner d’interview car elle et d’autres craignent des représailles. Alors nous avons enquêté. Et l'enquête menée par RMC rapporte des cas qui se trouvent un peu partout sur le territoire français, de l'Yonne à la Manche, du Cantal à l'Indre. Souvent, il s'agit de femmes, parmi les salariées les plus précaires du groupe, la plupart en CDD.

Certaines salariées ont reçu des payes amputées de primes de nuits et de primes de dimanche travaillé. D'autres n'ont tout simplement reçu aucun salaire. Une situation qui dure pour certaines depuis le mois de décembre 2022.

"Interdit bancaire" car sans salaire

Pour certaines employées, l'absence de ce salaire les plonge dans une situation financière inextricable, au point de se retrouver interdit bancaire. Alisson, 34 ans, est auxiliaire de vie dans une résidence Orpea de l’Aisne. Elle élève seule son fils. Depuis deux mois, elle n’a pas reçu de salaire de la part de son employeur, soit un manque à gagner de 4.000 euros. Après avoir payé son loyer et fait son plein d'essence, elle se retrouve avec un découvert de 2.000 euros sur son compte en banque. Elle décrit sa situation comme de la "survie".

"Je ne mange plus le soir. Je nourris principalement mon fils."

Elle l'avoue, "remonter la pente" sera "très compliqué": "Je ne dors quasiment plus et je craque le matin en partant travailler parce que j'ai l'impression d'aller travailler pour la gloire, bénévolement, et tout ce qu'on me donne, c'est un silence."

>>> Retrouvez toutes les enquêtes de RMC s'engage pour vous en podcast sur le site et l'appli RMC

Bug informatique ou manque de trésorerie?

La direction d'Orpea répète depuis des semaines que cette absence de salaire est due à un bug informatique du nouveau logiciel de gestion de paye, installé le 1er janvier dernier. Mais les salariés et les délégués syndicaux doutent de cette version. En effet, des problèmes de versement de salaires ont précédé ce bug. Un délégué CGT d'Orpea a confié à RMC "ne pas (être) dupe": "On sait qu’ils sont endettés et qu'ils n’ont plus de trésorerie”.

Il y a trois mois, la nouvelle direction d'Orpea admettait publiquement que la situation du groupe était désastreuse. A tel point que, pour éviter la faillite, le groupe a été repris en main par l'État, via la Caisse des dépôts (CDC), en contrepartie d'un effacement partiel de sa dette géante (9,5 milliards d'euros) à hauteur de 3,8 milliards. La CDC compte aussi injecter 1,55 milliard d'euros dans l'entreprise.

Sauf qu'en attendant, ces problèmes d’impayés de salaires ont des effets sur les résidents. "A ne pas payer des remplaçantes, elles ne veulent plus venir donc on se retrouve en manque de personnel. C'est forcément les résidents qui en pâtissent" avoue une auxiliaire de vie qui a souhaité rester anonyme.

"On fait de la maltraitance sans le vouloir parce que on a besoin d'être en nombre pour prendre soin correctement des personnes qui sont chez nous", explique-t-elle.

Orpea promet de rembourser

Auprès de RMC, Orpea a confirmé sa version donnée aux salariés: le retard de paye n'a rien à voir avec les difficultés financières du groupe et les "lenteurs" sont dues au bug informatique. Orpea explique que chaque paye a dû être saisie à la main pendant ces deux mois. Et si certains dossiers ont été régularisés, tous ne l'ont pas été.

À la suite de notre l'intervention, le cas d'Alisson a été traité en urgence. Le DRH de Orpea France, Guillaume Desoblin, a présenté ses excuses et promet que le bug informatique est réparé. Selon lui, toutes les sommes manquantes ont été envoyées le jour même de notre interview, c'est-à-dire jeudi dernier, et promet que les agios seront remboursés. Il s’engage aussi à discuter avec les syndicats pour d'éventuels dommages et intérêts.

"Pour l'instant, nous sommes vraiment préoccupés à assurer la paye et régler nos derniers problèmes qui sont derrière nous, je l'espère. Ensuite, on se posera la question avec nos interlocuteurs. Si dommage il y a, nous réparerons le dommage et on assumera nos responsabilités", explique-t-il.

Quatre des cinq auditeurs que nous suivons ont bien reçu un virement ce week-end… mais la somme ne correspond pas toujours à ce qui leur est dû. Tous attendent désormais leur fiche de paie pour savoir exactement ce qu’il manque.

RMC s’engage pour vous

Pour contacter notre équipe: rmcpourvous@rmc.fr