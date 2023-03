Raffineries en grève: "Les réquisitions, c’est illégal" prévient la CGT, qui promet de les empêcher

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Olivier Mateu, secrétaire général de la CGT Bouches-du-Rhône, prévient que les grévistes feront le maximum pour empêcher d’éventuelles réquisitions dans les raffineries, qui sont bloquées depuis le début de la semaine dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Une détermination intacte. Depuis le début de la semaine, les expéditions de carburants sont bloquées par les salariés grévistes des raffineries, dans tous les sites de France métropolitaine. Et ils promettent de ne pas lâcher dans ce bras de fer avec le gouvernement. "Ce que nous souhaitons, c’est que le gouvernement retire sa réforme et qu’à partir des richesses qui sont créées dans ce pays et qui sont captées par quelques-uns, on discute enfin de la retraite à 60 ans, du Smic à 2.000 euros, et de tout ce qui peut venir améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et des agents de ce pays", explique Olivier Mateu, secrétaire général de la CGT Bouches-du-Rhône, dans ‘Apolline Matin’ ce jeudi sur RMC et RMC Story

Comme en octobre dernier, le gouvernement pourrait être tenté de faire procéder à des réquisitions pour libérer les stocks de carburant. Mais ce représentant CGT prévient, tout sera fait pour les empêcher. "La réquisition, telle qu’elle est utilisée par le gouvernement, elle vient à chaque fois casser le droit de grève et empêcher les salariés de revendiquer, de défendre leurs droits, dénonce Olivier Mateu. Le gouvernement est complètement isolé, ultra minoritaire. Il est en train de s’acheter une majorité en proposant de l’argent aux députés. Vous n’avez qu’à aller interroger le député des Ardennes, il vous expliquera comment ils font. Si dans un moment comme ça, la seule arme qui leur reste, c’est la réquisition, c’est-à-dire la casse du droit de grève, nous ne laisserons pas faire."

Tous les grévistes devant les raffineries, en cas de réquisitions

"Si les réquisitions sont utilisées, nous appellerons immédiatement tous les travailleurs du département à arrêter le travail et à converger vers les raffineries pour empêcher qu’on oblige des salariés, qui ont décidé d’entrer dans la lutte par la grève, d’être mis à leurs postes de travail par des policiers, ajoute le secrétaire général de la CGT Bouches-du-Rhône. Que ce soit clair. La meilleure façon d’empêcher les réquisitions, c’est quand même qu’il y ait la grève partout. Les raffineurs n’ont pas vocation à faire grève pour le monde entier. Les réquisitions, c’est illégal. A chaque fois, les gouvernements ont été condamnés. Ce sont des pratiques illégales et anti-démocratiques."