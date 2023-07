Rénovation énergétique: un besoin de 250.000 ouvriers et cadres d'ici 2030

Dans le bâtiment, la rénovation énergétique va offrir des milliers d'emplois dans les années à venir.

La rénovation énergétique des bâtiments déjà existants en France pourrait nécessiter d'ici 2030 jusqu’à 250.000 ouvriers et cadres du bâtiment supplémentaires, avertit France Stratégie.

Ce besoin devrait concerner plus particulièrement les régions comptant une grande proportion de passoires énergétiques (quart Nord-Est, Centre) et de chaudières au fioul (autour du Massif central, Est), selon ce rapport réalisé après six mois d'auditions par France Stratégie, service de prospective de Matignon.

Manque de candidats

Pour y arriver, il faut plus d'effectifs, plus de formations et plus de savoir-faire. A ce jour, un chantier sur trois contrôlés présente des non-conformités aux règles de la rénovation énergétique.

Or les écoles manquent de candidats. Dans le bâtiment, aujourd'hui, beaucoup de personnels partent (par exemple pour la logistique ou l'industrie), en tout cas avant la retraite, notamment pour des raisons de santé. Ces métiers doivent devenir plus attractifs.

Cela dépendra beaucoup aussi des aides publiques pour soutenir la rénovation. Aujourd'hui, les aides publiques soutiennent des rénovations partielles (changement de chaudière, par exemple). Tout l'enjeu est désormais que les aides permettent de financer les rénovations globales. Des projets souvent coûteux, mais les seuls efficaces.