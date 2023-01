SNCF: la CGT et SUD-Rail annoncent deux journées de grève supplémentaires en février

La CGT Cheminots et SUD-Rail appellent à deux journées de grève supplémentaires en plus du 31 janvier. Ils proposent aussi une grève reconductible "dès la mi-février", si le gouvernement ne retirait pas son projet de réforme des retraites.

Les fédérations CGT Cheminots et SUD-Rail appellent à deux nouvelles journées de grève les 7 et 8 février prochain, en plus de la grève nationale prévue le 31 janvier. Faute de retrait du texte, les deux fédérations proposent une grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février.

L'UNSA ferroviaire et la CFDT Cheminots se désolidarisent pour l'instant de cet appel mais suivront bien la grève du 31 décembre.

Vers 1h de grève chaque jour dans le métro parisien?

De son côté, la Fédération FO des Transports appelle les salariés du secteur (hors SNCF) à faire grève 1 heure par jour en début de service dès le 31 janvier prochain en marge de la contestation contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui vise à désorganiser le fonctionnement des entreprises.

Sont concernés les transports routiers et de voyageurs, les transports de fonds, de logistique, de déménagements et de déchets ainsi que la RATP ou FO pèse plus de 70% chez les conducteurs de métro.

"Si les salariés des Transports et de la Logistique ne devaient pas être entendus, le coup d'après ne pourrait être que l'appel à la grève illimitée sur tous nos secteurs et pour toutes les catégories de salariés. Nos retraites valent bien 1h par jour. Pas une heure, un jour, un mois, une/deux années de plus de vie au travail", conclut le communiqué.