"Toutes les semaines, des patrons appellent": des saisonniers en position de force face à la pénurie

Alors qu'il manque toujours 75.000 saisonniers pour cet été, les candidats peuvent obtenir de meilleures conditions en négociant.

De nombreux secteurs sont confrontés à une pénurie de main d'oeuvre, notamment celui de l'hôtellerie restauration. Alors qu'il manque toujours 75.000 postes de saisonniers en France, ce qui représente un poste sur deux non pourvu, le plan du gouvernement arrive un peu tard pour cet été.

Fin mai, l'État a présenté un plan pour tenter de remédier à cette situation. Parmi les mesures: la fidélisation des saisonniers, l'augmentation des salaires, de meilleures organisations du temps de travail (moins de coupures, par exemple) ou encore des aides aux logements.

Le logement, point clé dans les négociations

Malgré tout, sur le terrain, les employeurs sont obligés de bouger pour tenter d'attirer des salariés. Saisonnier depuis 12 ans, Benjamin, qui travaille dans la restauration, voit désormais les employeurs prêts à proposer de meilleurs salaires: "Ça évolue dans le bon sens. Toutes les semaines, tu as des patrons qui t'appellent".

"Quand tu as un patron au téléphone et que tu montres que tu as envie, la négociation est complètement possible", ajoute-t-il.

Il part la semaine prochaine pour la Corse où il travaillera dans une paillotte pour 2.500 euros par mois. Mais bien souvent, en plus du salaire, il faut négocier pour obtenir un logement. "Les logements, pour moi, c'est essentiel. Je ne peux pas rechercher et mettre peut-être la moitié de mon salaire ou une partie du salaire dans un loyer. Donc pour moi, c'était indispensable", explique Théo, qui va entamer sa deuxième saison dans les Alpes.

Pour Thierry Boukarabila, représentant des saisonniers au syndicat Force Ouvrière, l'État doit aider les entreprises qui ne peuvent pas fournir de logement: "Ici et là, on a pu constater quelques initiatives mais qui se limitent à des initiatives régionales. Il devrait y avoir un plan plus national, notamment dans des régions qui cumulent plusieurs secteurs d'activité qui ont un absolu besoin de saisonniers."

Son syndicat plaide aussi pour favoriser des journées continues des saisonniers et pour mieux compenser le travail du dimanche.