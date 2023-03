Un premier député de la majorité annonce qu'il ne veut pas voter la réforme des retraites

Député de la majorité présidentielle, Richard Ramos (Modem) annonce sur RMC qu'"a priori" il ne votera pas la réforme des retraites.

Invité de la Matinale Week-End de RMC, le député Modem du Loiret, membre de la majorité présidentielle, annonce sur RMC qu'il ne devrait pas voter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, même si son choix n'est pas arrêté.

Sa décision sera prise à la suite d'une rencontre avec le président de son groupe Jean-Paul Mattei.

Il dénonce un texte et une méthode du gouvernement injuste.

"Ce texte est injuste. On ne peut pas faire un texte aussi important contre les Français. Trop de ministres ont dit 'on va faire preuve de pédagogie et vous dire pourquoi nous on a raison, vous, vous êtes des imbéciles'.