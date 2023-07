Vacances: le prix des locations saisonnières explose

Le prix des vacances d'été a explosé, cette année, avec l'inflation. Parmi le poste de dépense qui va coûter clairement plus cher, cet été : la location saisonnière.

Les vacances vont coûter plus cher cet été. Selon le site PHP Vacances, les prix des locations saisonnières ont grimpé de 4,9% cet été par rapport à l'été dernier. Un constat qui est d'autant plus vrai pour les maisons (+5,3% en moyenne) alors que le prix des appartements ne grimpent "que" de 4,3%.

Cette hausse s'explique par l'inflation qui a débordé largement les seuls prix de l'agroalimentaire, les prix des courses, les prix de l'énergie. L'inflation touche également les services dont certains que l'on utilise quand on loue sa maison: l'assurance, l'appel à des artisans, le ménage qui peut intervenir chez vous.

Les salaires ont également augmenté. C'est pour cela qu'aller à l'hôtel coûte aussi bien plus cher. Cette année, le prix d'une chambre a augmenté de 15 % au premier semestre 2023 par rapport à l'an dernier, selon les chiffres de MKG Consultants Xing. En moyenne, une chambre d'hôtel coûte 109,40 euros la nuit, cette année.

Une hausse plus ou moins forte selon les régions

Mais si l'hébergement coûte plus cher cet été, la hausse dépend des régions. Si vous allez dans le très touristique département des Alpes-Maritimes, comptez bien 3.185 euros en moyenne pour louer une maison à la semaine. En revanche, si vous allez dans le Nord, la même maison ne vous coûtera que 907 euros la semaine.

Les départements les plus abordables si vous souhaitez absolument aller au bord de la mer sont le Nord, la Somme, la Manche, la Seine-Maritime ou les Côtes d'Armor. 994 €. Par contre, le prix des régions côtières dans les régions Occitanie et Corse ont clairement augmenté (+9 %) par rapport à l'an dernier.

Si vous cherchez une maison avec piscine, ce sont les départements à l'intérieur des terres où le prix a radicalement augmenté: le tarif varie ainsi du simple au double, voire au triple, avec 128 % d'augmentation dans le Tarn et Garonne, 127 % en plus dans le Doubs et 125 % dans le Loiret.

Erquy record de France de la plus grande augmentation

Le site de locations Likibu a quand même donné un petit top dix des villes où les villes ont le plus augmenté: en tête de liste, Erquy, dans les Côtes d'Armor (+29%), devant Grimaud (Var / +21%), Vias (Hérault / +20%), Carcans-Maubuisson (Gironde / +17%), Vendays-Montalivet (Gironde / +17%).

"On s'attendait à une hausse avec le contexte inflationniste assez fort. Les gens payant plus chers leurs factures ont tendance à augmenter leurs prix. Mais cette hausse concerne l'ensemble du territoire français", explique Aurélien Jamma, cofondateur de Likibu.com.

Il estime à 10% la hausse des prix sur les régions côtières les plus touristiques (Bretagne, Occitanie, Corse, PACA). Une augmentation "pas neutre" selon lui.