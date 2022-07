Incendies: un chien-pompier porté disparu est décédé

Porté disparu depuis une semaine, Sky, chien-pompier des sapeurs pompiers du Gard a été retrouvé mort.

Dans le contexte actuel des incendies dans le Sud de la France, c'est une nouvelle qui peut avoir de grosses conséquences. Les pompiers du Gard ont retrouvé mort un chein pompier: Sky, neuf mois. Porté disparu depuis une semaine, un appel à témoin avait été lancé. Les pompiers soupçonnaient même un vol.

"Nous avons le regret de vous annoncer que le chien SKY des sapeurs-pompiers du Gard a été retrouvé ce jour sans vie sur la commune de Laudun-L'ardoise. Il a été formellement identifié grâce à sa puce" ont déclaré les soldats du feu sur facebook.

Une mobilisation sur les réseaux sociaux

Les causes de sa mort ne sont pas encore connues pour l'instant. Une enquête a été ouverte sur les causes de sa disparition et de son décès. Depuis une semaine et l'appel à témoin, les réseaux sociaux étaient mobilisés pour retrouver Sky. Les pompiers ont remercié sur leurs réseaux sociaux de ce soutien:

"Il n'est plus nécessaire de poursuivre les recherches. Les pompiers du Gard vous remercient pour votre formidable soutien et pour votre mobilisation pour tenter de le retrouver" concluent-ils.