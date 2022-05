Disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff: RMC s’associe à la douleur de ses proches et ses collègues

Disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste BFMTV, tué en Ukraine: toute la rédaction de RMC s’associe à la douleur de ses proches et de tous ses collègues de BFMTV.

Le groupe Altice Media a l’immense douleur d’annoncer la disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff, reporter, journaliste reporter d’images, tué ce lundi 30 mai près de Lysychansk en Ukraine, où il couvrait pour BFMTV la guerre en cours.

Suivant une opération humanitaire dans un véhicule blindé de la police ukrainienne, Frédéric Leclerc-Imhoff a été la victime d’un éclat d’obus. Il était accompagné de Maxime Brandstaetter, reporter BFMTV-RMC, légèrement blessé lors de cette frappe, et de leur "fixeuse" Oksana Leuta, qui n’a pas été touchée.

Frédéric Leclerc-Imhoff avait 32 ans, il travaillait depuis 6 ans pour BFMTV. Il était diplômé de l’école de journalisme de Bordeaux (IJBA). C’était sa deuxième mission en Ukraine depuis le début de la guerre.

Le groupe Altice Media et la rédaction de BFMTV partagent la peine de sa famille et de ses proches. Ce tragique événement nous rappelle les dangers encourus par tous les journalistes qui racontent au péril de leur vie ce conflit depuis maintenant plus de trois mois.

Toute la rédaction de RMC s’associe à la douleur de ses proches et de tous ses collègues de BFMTV.