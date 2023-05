Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York

Donald Trump a été déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York ce mardi. Il devra verser cinq millions de dollars de dommages-intérêts.

L'ancien président des États-Unis Donald Trump a été déclaré mardi responsable d'"agression sexuelle" d'une femme en 1996 par un tribunal civil de New York et devra lui verser cinq millions de dollars de dommages-intérêts.

Les neufs jurés, unanimes, ont déterminé que Donald Trump n'était pas responsable d'un "viol" comme l'en accusait l'ancienne chroniqueuse de presse E. Jean Carroll, selon un journaliste de l'AFP présent dans la salle d'audience du tribunal fédéral civil de Manhattan.

Le jury a également décidé que Donald Trump devait lui verser cinq millions de dollars de dommages-intérêts pour cette agression sexuelle dans un grand magasin de New York en 1996 et pour diffamation à partir de la révélation des faits par E. Jean Carroll en 2019.

Donald Trump a toujours nié les faits

"Ce verdict est une honte", a aussitôt dénoncé sur son réseau social Truth Social l'ancien président américain. Son équipe de campagne a déclaré dans un communiqué qu'il comptait faire appel de la décision.

Sa plaignante, E. Jean Carroll, 79 ans, était très émue et a serré dans ses bras plusieurs de ses avocats et son entourage qui avaient les larmes aux yeux. Elle a quitté, souriante, sous ses lunettes de soleil, le palais de justice de Manhattan sans faire de déclaration et accompagnée de sa fidèle avocate Roberta Kaplan.

Le procès au civil a duré deux semaines et Donald Trump n'est pas venu témoigner devant le tribunal fédéral de Manhattan, présidé par le juge Lewis Kaplan. L'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021), qui compte la reconquérir en 2024, a toujours nié les faits.