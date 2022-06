Emmanuel Macron à Kiev: "Un symbole extrêmement fort" pour le général Trinquand

"C’est une visite particulièrement attendue et forte, parce que le président n’y va pas seul, souligne le général Dominique Trinquand dans ‘ Apolline Matin ’ sur RMC et RMC Story . Il y va avec le chancelier allemand et le Premier ministre italien. On sait que la France, l’Italie et l’Allemagne étaient les trois pays de l’Union européenne les plus prudents, ceux qui savent qu’il faudra parler avec la Russie à un moment donné. Le fait qu’ils aillent à Kiev montrer l’unité de l’Europe, le soutien à Kiev, ça me parait un symbole extrêmement fort."