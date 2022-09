Eric Cantona annonce qu'il va boycotter la Coupe du monde: "Cantona est le Francis Lalanne du sport"

L'ancien attaquant de Manchester United et de l'Equipe de France, Eric Cantona, a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il soutient qu'il va boycotter la Coupe du monde au Qatar. Une position qui interpelle Olivier Truchot dans les Grandes Gueules qui estime que l'ancien sportif dit "n'importe quoi".

C’est une question qui se pose depuis de nombreuses semaines. Alors que la Coupe du Monde de football au Qatar se rapproche de jour en jour, certains affirment qu’ils vont boycotter la compétition. Ils dénoncent notamment les conditions de cette Coupe du Monde dans un pays qui a investi massivement pour faire climatiser les stades, une aberration écologique, et aussi les conditions de travail qu’on subit les ouvriers dont beaucoup sont morts selon des associations.

Et certaines personnalités n'hésitent pas à faire entre leurs voix dans ce débat. L’ancien international allemand Philipp Lahm avait affirmé qu’il boycotterait la compétition, l’acteur Vincent Lindon, a lui affirmé qu’il rêvait d’être joueur de foot pour pouvoir s'élever contre ce mondial et montrer l’exemple. Dernièrement, c’est l’ancien attaquant de Manchester United, Eric Cantona, qui a dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, annoncé son intention de boycotter, lui aussi, la Coupe du Monde.

“Cette coupe du monde-là n'a aucun sens! Pire, c’est une aberration! Déjà, parce que le Qatar n’est pas un pays de foot! Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés… Quelle folie, quelle stupidité! Mais surtout, surtout, une horreur humaine… Combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois… et tout le monde s’en fout…”, écrit-il.

Une position qui n’est pas comprise par Olivier Truchot. “Se rattacher à Eric Cantona qui dit quand même tout et n’importe quoi depuis des années… Il nous a dit que le Professeur Raoult était son héros, c’est lui qui nous a dis que Didier Deschamps est raciste. Eric Cantona, c’est le Francis Lalanne du sport, c’est-à-dire qu’il a été un grand joueur, mais dès qu’il parle, il dit n’importe quoi”, appuie le journaliste dans Les Grandes Gueules.

Un avis que ne partage pas du tout l’avocate Marie-Anne Soubré. Elle affirme que la lettre d’Eric Cantona est “limpide”.

“Pourquoi est-ce qu’on doit boycotter nous en tant que citoyen? Parce que cette Coupe du monde déjà, il faudra à un moment qu’on se penche sur les conditions d’attributions parce qu’on sait très bien qu’elles ne sont pas claires. La deuxième raison, elle est écologique. Là il fait tellement chaud qu’on a décalé pour faire ça l’hiver, mais il va certainement y avoir des moments où on va devoir climatiser et ça, c’est une aberration écologique. Mais surtout, la vraie raison, c’est qu'ils vont jouer sur le sang des 6500 personnes qui sont mortes minimum. On ne peut pas tolérer ça”, affirme-t-elle.